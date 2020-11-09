Мы возродим дух, красоту, культуру Шуши! – Анар Керимов

БАКУ /Trend Life/ - Вчера доблестная армия Азербайджана освободила от армянской оккупации город Шуша. После 28 лет разлуки Шуша вернулась к своим историческим хозяевам. Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в понедельник журналистам первый заместитель министра культуры Азербайджана, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов.

"Шуша – наше сердце, наша гордость, наша идентичность. Все эти годы Шуша была словно в клетке, в заложниках. И вчера благодаря нашей доблестной армии во главе с Верховным главнокомандующим ВС, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым город был освобожден от оккупации", - сказал он.

Он отметил, что в Шуше будут восстановлены все памятники, музеи, возродятся дух, красота, культура этого прекрасного края.

Керимов выразил уверенность, что уже в следующем году в Шуше будут проводиться торжественные мероприятия, концерты, на этих вечерах будут выступать видные мастера искусства, радуя всех своим творчеством. "И праздник 28 Мая мы будем отмечать на Джыдыр-дюзю", - добавил он.

Первый замминистра культуры, исполняющий обязанности министра культуры выразил соболезнования семьям шехидов, подчеркнув, что славные сыны Родины отдали свои жизни во имя освобождения оккупированных земель страны.

(Автор: Джани Бабаева)