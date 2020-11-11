Мама, я отправляюсь на фронт! – история 15-летнего актера... (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Юный актер Азербайджанского государственного академического музыкального театра Рахиб Мамедзаде представил видеоклип на патриотическую композицию "Азербайджан", сообщает Trend Life.

Автором слов композиции является Назиля Мамед Зафарли, автор музыки – Турал Мамедли. В записи композиции принимал участие хор Государственного академического музыкального театра.

По словам Рахиба Мамедзаде сюжет видеоклипа, режиссером и автором сценария которого является его мама – режиссер Академического музыкального театра Севиндж Мамедова, основан на реальных событиях.

"Когда в Азербайджане была объявлена частичная мобилизация, я тоже решил стать добровольцем, вступить в ряды тех, кто будет защищать Родину. Позвонил маме уточнить номер серии своего удостоверения личности, чтобы пройти регистрацию… В клипе мы отразили этот момент – только в видеоролике я отправляю СМС, прохожу регистрацию, и отправляюсь на фронт защищать Родину. В реальной же жизни, мой возраст (прим. - Рахибу Мамедзаде 15 лет) не позволил мне встать в ряды военнослужащих Азербайджана", - рассказал юный артист.

Исполнитель рассказал, что съемки проходили в Баку и Шамахы, в проекте он хотел продемонстрировать силу и единство граждан Азербайджана в борьбе с армянскими захватчиками.

"Хочу отметить, что как в Первую, так и во Вторую Карабахскую войну на защиту территориальной целостности нашей страны встали все граждане многонационального Азербайджана. Азербайджанцы, русские, евреи, лезгины и представители других национальностей объединились, чтобы дать достойный отпор армянским оккупантам", - добавил Мамедзаде.

Рахиб Мамедзаде подчеркивает, что от всей души поздравляет Азербайджана с Победой!: "Рад, что земли Карабаха освобождены, что в прекрасный город Шуша вернется жизнь, что все беженцы и вынужденные переселенцы Азербайджана смогут возвратиться в родные дома. Поздравляю весь Азербайджан с этой долгожданной Победой!".

(Автор: Джани Бабаева )