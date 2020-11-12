Родина никогда не забудет шехидов, всегда будем у них в неоплатном долгу - Тамилла Гурбанова

БАКУ /Trend Life/ - С замиранием сердца каждый азербайджанец как в стране, так и за рубежом , ждал вестей с фронта. Все эти 44 дня мы молились за наших ребят на передовой, потеряли сон и покой, верили и ждали Победу. Об этом Trend Life сказала известный азербайджанский мастер-создатель авторских кукол Тамилла Гурбанова.

"И вот долгожданная Победа настала! Мы безмерно благодарны Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву, нашей доблестной армии, нашим мальчикам, которые добровольцами пошли на фронт. И в одночасье эти мальчики стали героями, они освободили наши исконные земли от оккупантов. Славные сыны нашей Родины отдали свои жизни, стали шехидами за территориальную целостность Азербайджана. И Родина их никогда не забудет, мы всегда будем у них в неоплатном долгу.

Конечно, война – внушает реальный ужас всем людям на земном шаре. Ведь война – это смерти, пролитая кровь, потери, многочисленные жертвы. Но в нашем случае, война была необходимостью, потому что почти 30 лет длились переговоры, оккупированные территории находились в руках армянских радикалов и террористов. Армянская сторона не хотела идти ни на какие уступки в данном вопросе, поэтому Азербайджану ничего не оставалось, как решить проблему военным, силовым путем. Наша страна вела освободительную войну, для нас эта война - Отечественная. Она была призвана освободить из рук оккупантов свои территории", - отметила она.

Тамилла Гурбанова подчеркнула, что за годы оккупации Нагорного Карабаха Армения нанесла колоссальный ущерб историко-культурному наследию Азербайджана.

"По кадрам из освобожденных сел, городов, районов мы видим в каком состоянии ценные образцы архитектуры, исторические памятники - разрушены и разграблены.

Однако, я уверена, что через несколько лет наше правительство превратит Карабах в цветущий край, такой, каким он был до оккупации. Карабах вновь будет райским уголком, там построят здравницы, больницы, школы, дома, центры культуры – он вновь станет благодатным краем", - отметила мастер авторских кукол.

По ее словам, эти дни, что шли боевые действия, еще раз была продемонстрирована сплоченность и единство всего Азербайджана. Весь народ стал единым сильным кулаком.

"Каждый на своем месте старался внести вклад в Победу! Мои друзья - художники создавали плакаты на тему фашисткой сущности армянского государства и его руководства. Другие собирали помощь для военнослужащих на передовой, третьи вели информационную борьбу на просторах интернета – каждый боролся на своем месте. Кстати, информационная война шла днем и ночью, мы все воевали с представителями противоположной стороны, которая до сих пор пытается всем навязать свои догмы и совершенно бредовые идеи", - сказала Гурбанова.

Тамилла Гурбанова отметила, что день освобождения от оккупации города Шуша – является историческим днем.

"После объявления об освобождении города Шуша мы все пережили совершено необыкновенные эмоции. Невозможно было сдержать слезы. Фразу - "праздник со слезами на глазах" - в этот день мы ощутили в полной мере. А со слезами – потому, что это слезы счастья, радости - мы вернули свою жемчужину, свою Шушу. Землю, которая подарила нам столько выдающихся личностей. Крайне важно было освободить Шушу от оккупации, и это случилось. Мы безмерно благодарны нашему Верховному главнокомандующему, нашему Президенту, нашей доблестной армии", - добавила она.

Тамилла Гурбанова также подчеркнула, что обстрелы мирных городов Азербайджана – это акты, неподдающиеся никакому объяснению, это откровенный фашизм.

"Это террор, ужасающий по своей циничности. Они прекрасно знали, что целятся в города, где проживают мирные жители, эти города находятся вдали от линии фронта. Обстреливая из ракет мирные азербайджанские города, руководство Армении преследовало цель спровоцировать Азербайджан на ответные действия, а затем втянуть третьи стороны в конфликт. Азербайджан не пошел на эту провокацию, мы доказали свою силу и правду на поле боя", - сказала Гурбанова.

(Автор: Джани Бабаева )