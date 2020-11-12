Русские пользователи соцсетей обвинили протестующих в Ереване армян в трусости

БАКУ /Trend Life/ - Русские пользователи соцсетей возмущены действиями протестующих армян в Ереване и обвинили их в трусости. Многочисленные комментарии публикуются под новостями российских информационных агентств в Facebook, сообщает Trend Life.

Общий смысл этих комментариев сводится к тому, что как так могло вдруг появиться столько "мужчин" призывного возраста, и почему они не взяли в руки оружие, если считали Карабах своей территорией? Почему вместо них воевали старики, женщины и даже привлекали детей? Почему армяне агитировали русских для участия в чужой для них войне, при этом возмущаясь, - неужели 100 000 ребят не могут влиться в наши ряды, ведь мы вместе стояли плечо к плечу в борьбе с Гитлеровской Германией? Можно подумать, отвечали те же русские - азербайджанцы не стояли там и не лили кровь, и не азербайджанская нефть помогла вести войну? И нет, чтобы умолкнуть в ответ на это, так нет - агрессия!!! Почему надо было умирать еще вчерашним мальчишкам - 18-летним, а теперь эти демонстранты стали такими "смелыми" и плачутся как "бабы"? А ведь Пашинян неоднократно проводил мобилизацию и буквально умолял этих "смельчаков" взяться за оружие, но они предпочитали прятаться, и даже покупать справки, типа больны коронавирусом - и об этом открыто писали армянские СМИ. Пашинян даже умолял женщин не прятать своих детей от военной службы.

Даже глава сепаратистского режима Араик Арутюнян признал трусость своей нации и назвал армянский народ предателем. В своем обращении в Facebook он сказал, что для победы над врагом требовалось всего 80-100 тысяч человек, однако столько смелых людей в стране не нашлось.

"Если кто-то и должен быть обвинен в государственной измене, то в этом можно обвинить весь армянский народ. Кто продал землю? Мы сделали это предательством вместе с нашим народом. Мы все сделали это вместе", - сказал Арутюнян.

Арутюнян также отметил, что те политики, которые сейчас говорят о предательстве, пусть расскажут, как участвовали в войне сами, и как участвовали их родственники. Как крысы с тонущего корабля, бежали так называемые чиновники и госслужащие сепаратистского режима из Карабаха и Ханкенди в Армению. А сколько было арестовано, открыто уголовных дел! Впрочем, трусливы не только эти демонстранты, но и те, кто взял в руки оружие, а потом даже отказывались идти в бой и дезертировали с позиций.

Араик Арутюнян рассказал, как спецназ Армении отказался сопровождать его в одной из поездок. Он отметил, что должен был ехать в Ехникер с самыми сильными и элитными подразделениями, и те отказались. Арутюнян подчеркнул, что его буквально оставили одного.

"Я просил, умолял, говорил, что я впереди буду идти, но получил отрицательный ответ!", - сказал он.

Разве у армян была нехватка в людских ресурсах – ведь их миллионы в разных частых света. А между тем эти трусливые существа предпочитали зарабатывать деньги, кайфовать и устраивать вечеринки, как шакалы стаей нападали в различных городах на азербайджанцев, горлопанили на демонстрациях, типа они патриоты. А как пожертвовать жизнью - нет, что вы… Набивать мозоли на пальцах на клавиатурах в соцсетях, публиковать бред армянского агитпрома и мифы своей истории, оскорблять азербайджанцев – это не смелость и патриотизм, а подлость и трусость. И по сей день это продолжается…В этот раз в Ереване армяне уже грызутся друг с другом…

(Автор: Вугар Иманов)