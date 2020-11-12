Очень трогательно! Азербайджанская телеведущая, спустя 28 лет, увидела родной дом в Шуше (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская телеведущая Хатира Абдуллазаде , спустя 28 лет, увидела родной дом в Шуше, сообщает Trend Life. Такая возможность была предоставлена ей посредством мобильной связи.Шуша была освобождена армией Азербайджана 8 ноября.

Хатира Сардар гызы Абдуллазаде родилась в городе Шуша. В 12 лет ей пришлось пережить тяжелые моменты, когда она стала беженкой, покинув родной город, оккупированный восьмого мая 1992 года армянскими агрессорами. В Баку она окончила режиссерский факультет Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, работала в различных телекомпаниях - AzTV, ATV, Xazar TV и т.д. Выйдя замуж в 2007 году, переехала жить в город Девентер (Нидерланды), где училась в Open Studio Video en Digitale Media, работала в Deventer radio en televisie. Была активисткой азербайджанских диаспорских организаций в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), проводила в социальных сетях прямые видеотрансляции-интервью с известными соотечественниками из стран Европы и Азербайджана. В данное время является телеведущей Real TV.

(Автор: Вугар Иманов)