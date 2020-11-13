Как азербайджанские солдаты отмечали победу на фронте песнями и танцами (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - После 44-дневной освободительной войны Азербайджана против агрессивного режима Армении от оккупации были освобождены многие города и села. Эти победные события наши отважные солдаты отмечали по своему. Одни - снимали видео с друзьями, другие - запечатлевали исторические моменты жизни, а третьи – пели и танцевали, играли на различных инструментах, проводили небольшие концертные программы. Видеоматериалы, которыми они делились в соцсетях, всегда вызывали большой интерес, часть из них представляет читателям Trend Life. У некоторых из этих солдат действительно прекрасные голоса, мы не удивимся, если в будущем они станут исполнителями музыки и песен, лауреатами республиканских и международных конкурсов.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)