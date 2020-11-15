Азербайджанские солдаты празднуют победу в Кельбаджаре (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Героические азербайджанские солдаты, которые на одном из распространённых в соцсетях видео говорят, что спустя много лет, наконец, в Кельбаджар ступила нога мужчины, празднуют этот день освобождения, танцуя на заснеженных склонах гор Кельбаджара, сообщает Trend Life.

Сегодня Кельбаджарский район освобождается от армянской оккупации. Как публикует Trend, согласно трехстороннему заявлению, подписанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 10 ноября, вооруженные силы Армении должны покинуть Кельбаджар до 15 ноября.

Кельбаджар был оккупирован армянской армией 3 апреля 1993 года. В ожесточенных боях, продолжавшихся более 10 дней - с 23 марта по 3 апреля 1993 года, 701-я воинская часть, волонтеры и пилоты вертолетов Кельбаджара, будучи в засаде, сражались с силами противника, в 15 раз превосходившими их. В результате погибли более 450 тысяч бойцов, удалось эвакуировать 60 тысяч кельбаджарцев. Наши герои, погибшие на войне, похоронены в Кельбаджарской земле. Население Кельбаджарского района проживает в качестве беженцев в 707 населенных пунктах 56 районов и городов Азербайджана. Оставшиеся на территории Кельбаджарского района около 13 тысяч частных домов и 37 852 га лесного массива разграблены. Заселение армян в Кельбаджарский район началось в 1999 году в нарушение принципов ООН и ОБСЕ. В результате оккупации из Кельбаджара было изгнано 53 340 человек, убиты 50 мирных жителей, 20 человек попали в плен и пропали без вести.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)