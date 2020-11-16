Пусть у нас нет зрения и ног, но мы увидем и взберемся на горные перевалы Карабаха… (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Инклюзивный театр ƏSA представил социальный видеоролик “Qarabağ – hər kəsin ortaq arzusu” (Карабах – это мечта каждого), в котором актеры с инвалидностью своеобразно выразили свою любовь Карабаху, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. В видеоролике приняли участие актеры театра Гюнай Мамедова, Расул Закиев и Имран Лалаев.

Гюнай Мамедова: "Чтобы познать красоту Карабаха, необязательно иметь зрение, я это прочувствую душой".

Расул Закиев: "Пусть даже не будет пандусов, но я все равно взберусь на Джыдыр дюзю".

Имран Лалаев: "Я совершу пробежку от Лачина до Истису. Меня не пугают никакие горные перевалы"

В труппе театра ƏSA, который был создан в сентябре 2016 года, в основном играют актеры с ограниченными возможностями здоровья. Аббревиатура ƏSA означает əngəlsiz, sərhədsiz, azad (беспрепятственный, безграничный, свободный). Другое значение слова – трость. Основателем и руководителем этого необычного театра является Нихад Гуламзаде.

(Автор: Вугар Иманов)