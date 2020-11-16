Пашинян словно мышь прячется по углам - народный артист СССР Фархад Бадалбейли (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный пианист и композитор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, кавалер государственных орденов "Слава" и "Независимость", французского ордена "Искусств и литературы", лауреат Государственной премии, народный артист СССР Фархад Бадалбейли в рамках проекта АМИ Trend "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" поздравил весь азербайджанский народ с великой победой над агрессорским режимом Армении.

"Мы доказали всему миру, что азербайджанцы всегда говорили свое веское слово. Этой победой мы защитили свои честь и достоинство – это самое главное. И теперь, куда бы я ни поехал, везде буду с высоко поднятой головой. Эти счастливые дни нам подарил Верховный главнокомандующий, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и наша доблестная армия, которые преподали армянским агрессорам хороший урок. И что же теперь происходит? Пашинян словно мышь прячется по углам. Посмотрите , до чего довел себя премьер-министр Армении. Ведь предлагали же все решить мирным путем. А сколько жертв принесла эта война, сколько безвинных жителей в Гяндже, Барде, других городах и селах погибло в результате бомбовых ночных обстрелов со стороны армянских вооруженных сил. И не стыдно вам, и еще считаете себя культурной нацией? Вы не культурная нация – вы звери!", - сказал Фархад Бадалбейли.

(Автор: Вугар Иманов)