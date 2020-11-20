Счастье, что Карабах освобожден, и наше поколение стало свидетелем этих событий – уроженка Агдама, заслуженная актриса Алмаз Мустафаева

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 20 ноября 2020 года, Агдамский район освобожден от армянской оккупации. Это событие – безмерная радость для всего Азербайджана. Долгих, тоскливых 27 лет, уроженцы Агдамского района жили с печалью в душе, но сегодня в их сердцах праздник, а в глазах слезы, только на этот раз это слезы радости.

Среди них и актриса Государственного театра юного зрителя, заслуженная актриса Азербайджана Алмаз Мустафаева. Несмотря на то, что Алмаз Мустафаева переехала из Агдама в юном возрасте, все эти 27 лет теплые воспоминания о детстве, проведённом в прекрасном крае, ее грели и придавали надежду.

"Мои родители родились в городе Шуша, а я уже в Агдаме. Мы уехали оттуда, когда мне было лет семь-восемь. Сколько лет прошло, а я помню улицу, на которой стоял наш дом - напротив больницы. У нас был большой двор, где цвели деревья, я часто сидела на виноградной лозе и пела. Соседи через забор просили меня спеть то одну, то другую песню… Сегодня я так счастлива, что наши земли свободны от оккупантов. Мечтаю вновь попасть в Агдам, правда, не знаю позволит ли мне здоровье (прим. - в связи с обострением диабета, актриса была госпитализирована, находилась в коме, сейчас проходит лечение). Рада за всех агдамцев, которые теперь смогут вернуться на Родину, жить и работать на благо родного края", - сказала актриса.

Алмаз Мустафаева выразила слова признательности Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву и нашей доблестной армии за радость Победы.

"Какое счастье, что Карабах освобожден, как хорошо, что наше поколение стало свидетелем этих событий. Около 30 лет мы ждали этого дня, наконец, он настал!

Очень переживала за военнослужащих, за их матерей, все время молилась, чтобы наши ребята вернулись живыми и здоровыми. Пусть Аллах упокоит души наших шехидов, они не погибли, они живы в наших сердцах и памяти", - добавила она.

Заслуженная актриса подчеркнула, что азербайджанский народ еще раз проявил дух солидарности и единства.

"Каждый раз, проезжая мимо военкомата, видела сколько мужчин – и молодых, и взрослых, стояли у дверей призывного пункта. Они добровольцами шли на фронт, они шли воевать за Родину, за наш Азербайджан. Они заслуживают всех наград, всех почестей, которые есть на свете", - отметила Мустафаева.

(Автор: Джани Бабаева )