Факты армянского вандализма – разрушенная мечеть Гаджи Алекпера в городе Физули (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Некогда цветущий город Физули армянские вандалы на протяжении 27 лет оккупации превратили в разрушенную до основания территорию. А мир по-прежнему молчит, более того, покрывает злодеяния армянских фашистов. Не хотите эти кадры видеть? Да? Все равно, смотрите! В Физули не осталось ни одного целого здания, все разрушено - жилые дома, гражданские объекты, культурные центры, театры, музеи, достопримечательности, кладбища.

Город Физули был основан 1827 году на месте села Гарабулаг Шушинского уезда, в котором вместе с азербайджанцами бок о бок проживали переселенные из России молокане. Далее Гарабулаг был переименован в Карягин и стал административным центром уезда. Свое современное название город получил в апреле 1959 года в честь 400-летия со дня рождения великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули. В советские годы город являлся административным центром Физулинского района Азербайджанской ССР, а также культурно-промышленном центром Азербайджана: функционировали различные предприятия, действовали библиотеки, дома культуры, клубы, кинотеатры, музеи, театры и парки отдыха, проводились литературные фестивали и конкурсы. 23 августа 1993 года 51 село и районный центр Физули были захвачены армянcкими ВС, более 55 тысяч жителей вынуждены были покинуть родные земли. В результате оккупации более 1100 физулинцев стали шехидами, 113 попали в плен, 1450 человек стали инвалидами. После этнической чистки последовал культурный геноцид, уничтожены все жилые здания и центры культуры, большие лесные массивы, сожжено более 35 000 гектаров территории района. Физули превратился в руины, стал городом-призраком. Физулинский район был полностью освобождён 17 октября 2020 года.

Одной из главных достопримечательностей Физули была центральная мечеть Гаджи Алекпера, построенная в 1890 году известным архитектором Кербалаи Сафиханом Карабахи. От этой мечети осталась только камни и история…

План мечети, стоящей в ряду безминаретных мечетей архитектора, имеет форму квадрата. В молельном зале мечети архитектор установил четыре восьмиугольных колонны, что разделило его на три части. На втором этаже с противоположной алтарю стороны архитектор построил для женщин особую застеклённую галерею, оставшись верным своей традиции. Эта застеклённая галерея полностью отделяла вход, ведущий из двери, расположенной на внешней стороне на углу пересечения главного фасада со стеной с левой стороны, от общего входа. Молельный зал мечети венчают 9 куполов остроконечной формы. Аркады в форме стрелы, дополняющие переходы в зале, также образуют гармонию с куполом. Пилястры на внутренних стенах расположены в одном направлении с осью центральных колонн, ввиду чего на них опирается одно крыло аркады. Таким образом, эти пилястры также способствуют решению общей конструкции. Архитектор не использовал никаких декоративных элементов в целях украшения внутреннего убранства мечети Гаджи Алекпера. Простая каменная конструкция молельного зала и его небогато украшенный алтарь с лёгким рельефом вносит в решение внутреннего простора мечети прохладу и свободу. Пол мечети украшен карабахским паласом. Портал мечети Гаджи Алекпера решён в асимметричной форме. Причиной этому является застеклённая галерея для женщин на втором этаже и большие размеры подсобного помещения, расположенного под этой галереей. Кажущийся сумрачным на фоне белой стены мечети портал в форме стрелы из соединяющихся арок напоминает вход в мечеть в Агдаме. Кроме задней части мечети, на всех остальных фасадах на стенах слегка выступают пилястры, что выглядит продолжением её внутренней конструкции. На входной двери мечети Гаджи Алекпера имеется каменная надпись со словами: «Работа архитектора Кербелаи Сафихан Карабахи». Надпись также содержит дату постройки мечети – 1307 год хиджры, что в переводе на христианское летоисчисление составляет 1889-1890 год. Но почему же этот очаг религии назван - мечеть Гаджи Алекпера? Гаджи Алекпер занимался благотворительностью. Он выделил средства и пригласил мастеров из Шуши для постройки мечети. В знак уважения и почтения за благотворительные дела местные жители похоронили Гаджи Алекпер бека напротив первого из левых окон молельного зала построенной им мечети.

Фото и видео факты чудовищных преступлений армянских агрессоров…

(Автор: Вугар Иманов)