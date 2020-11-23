Мы вернулись! - народный художник Ариф Гусейнов создал серию плакатов, посвящённых Победе Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный художник Азербайджана, профессор Ариф Гусейнов является автором серии работ "Qarabağnamə. Tarixin səhifələri" ("Карабахнаме - страницы истории"). Данные произведения выполнены в жанре документально-художественной графики. Несмотря на то, что в серию вошло более 50 работ, до недавнего времени автор считал, что художественный проект не окончен, сообщает Trend Life.

"Я часто повторял, что эта серия пока не окончена, и будет завершена, когда мы восстановим территориальную целостность Азербайджана, когда освободим родную землю от оккупантов… И вот этот день настал, я завершаю "Карабахнаме - страницы истории" политическими плакатами "Qalibiyyət" ("Победа")", - отметил народный художник.

В серию "Qalibiyyət" вошли восемь политических плакатов. Все они сопровождаются лозунгом – "Qarabağ Azərbaycandır!" (Карабах — это Азербайджан!).

Среди созданных народным художников политических плакатов – "Yaşasın Ali Baş Komandan!" ("Да здравствует Верховный главнокомандующий!"), "Biz qalibik! 27.09.20 – 10.11.20" ("Мы победители! 27.09.20 – 10.11.20), "İrəli, Azərbaycan əsgəri!" ("Вперед, азербайджанский солдат!"), "Biz qayıtdıq! 08.11.20" ("Мы вернулись! 08.11.20"), "Zəfər sənindir, Azərbaycan əsgəri!" ("Победа твоя, азербайджанский солдат!"), "Bir millət, iki dövlət" ("Одна нация, два государства").

Народный художник отметил, что 8 ноября, в день освобождения от оккупации города Шуша - сердца Карабаха, он приступил к работе над плакатами: "Предыдущие работы серии созданы в классическом гравюрном жанре, они в черно-белых тоннах, а последний блок "Qalibiyyət" – работы в цвете, они выполнены в русле нашего времени".

Ариф Гусейнов выразил признательность Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву и победоносной армии страны.

"Все эти долгих 30 лет мы верили и знали, что освободим Карабах от армянских оккупантов. И вот этот радостный день настал, настал день Победы! Серия "Qalibiyyət" отражает историческую победу и триумф, достигнутые благодаря мудрому руководству Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, мужеству нашей славной армии, единству и солидарности всего азербайджанского народа", - добавил он.

Отметим, что "Карабахнаме. Страницы истории" – это работы, которые основываются на конкретных исторических материалах. Серия включает работы, на которых изображены исторические памятники, иллюстрирующие известные исторические факты, есть конкретные пейзажи, портреты исторических личностей. На графическом рисунке представлен текст, описывающий события или людей.

(Автор: Джани Бабаева)