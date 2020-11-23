Мы вернулись! - народный художник Ариф Гусейнов создал серию плакатов, посвящённых Победе Азербайджана (ФОТО)

Социум 23 ноября 2020 20:13 (UTC+04:00)
Мы вернулись! - народный художник Ариф Гусейнов создал серию плакатов, посвящённых Победе Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный художник Азербайджана, профессор Ариф Гусейнов является автором серии работ "Qarabağnamə. Tarixin səhifələri" ("Карабахнаме - страницы истории"). Данные произведения выполнены в жанре документально-художественной графики. Несмотря на то, что в серию вошло более 50 работ, до недавнего времени автор считал, что художественный проект не окончен, сообщает Trend Life.

"Я часто повторял, что эта серия пока не окончена, и будет завершена, когда мы восстановим территориальную целостность Азербайджана, когда освободим родную землю от оккупантов… И вот этот день настал, я завершаю "Карабахнаме - страницы истории" политическими плакатами "Qalibiyyət" ("Победа")", - отметил народный художник.

В серию "Qalibiyyət" вошли восемь политических плакатов. Все они сопровождаются лозунгом – "Qarabağ Azərbaycandır!" (Карабах — это Азербайджан!).

Среди созданных народным художников политических плакатов – "Yaşasın Ali Baş Komandan!" ("Да здравствует Верховный главнокомандующий!"), "Biz qalibik! 27.09.20 – 10.11.20" ("Мы победители! 27.09.20 – 10.11.20), "İrəli, Azərbaycan əsgəri!" ("Вперед, азербайджанский солдат!"), "Biz qayıtdıq! 08.11.20" ("Мы вернулись! 08.11.20"), "Zəfər sənindir, Azərbaycan əsgəri!" ("Победа твоя, азербайджанский солдат!"), "Bir millət, iki dövlət" ("Одна нация, два государства").

Народный художник отметил, что 8 ноября, в день освобождения от оккупации города Шуша - сердца Карабаха, он приступил к работе над плакатами: "Предыдущие работы серии созданы в классическом гравюрном жанре, они в черно-белых тоннах, а последний блок "Qalibiyyət" – работы в цвете, они выполнены в русле нашего времени".

Ариф Гусейнов выразил признательность Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву и победоносной армии страны.

"Все эти долгих 30 лет мы верили и знали, что освободим Карабах от армянских оккупантов. И вот этот радостный день настал, настал день Победы! Серия "Qalibiyyət" отражает историческую победу и триумф, достигнутые благодаря мудрому руководству Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, мужеству нашей славной армии, единству и солидарности всего азербайджанского народа", - добавил он.

Отметим, что "Карабахнаме. Страницы истории" – это работы, которые основываются на конкретных исторических материалах. Серия включает работы, на которых изображены исторические памятники, иллюстрирующие известные исторические факты, есть конкретные пейзажи, портреты исторических личностей. На графическом рисунке представлен текст, описывающий события или людей.

(Автор: Джани Бабаева)

Мы вернулись! - народный художник Ариф Гусейнов создал серию плакатов, посвящённых Победе Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Мы вернулись! - народный художник Ариф Гусейнов создал серию плакатов, посвящённых Победе Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Мы вернулись! - народный художник Ариф Гусейнов создал серию плакатов, посвящённых Победе Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Мы вернулись! - народный художник Ариф Гусейнов создал серию плакатов, посвящённых Победе Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Мы вернулись! - народный художник Ариф Гусейнов создал серию плакатов, посвящённых Победе Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Мы вернулись! - народный художник Ариф Гусейнов создал серию плакатов, посвящённых Победе Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы вернулись! - народный художник Ариф Гусейнов создал серию плакатов, посвящённых Победе Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы вернулись! - народный художник Ариф Гусейнов создал серию плакатов, посвящённых Победе Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы вернулись! - народный художник Ариф Гусейнов создал серию плакатов, посвящённых Победе Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы вернулись! - народный художник Ариф Гусейнов создал серию плакатов, посвящённых Победе Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Российская судостроительная корпорация планирует начать строительство кораблей в Туркменистане
Российская судостроительная корпорация планирует начать строительство кораблей в Туркменистане
Число заразившихся коронавирусом в России впервые превысило 25 тысяч за сутки
Число заразившихся коронавирусом в России впервые превысило 25 тысяч за сутки
Узбекистан и Афганистан закупили на бирже Туркменистана авиакеросин
Узбекистан и Афганистан закупили на бирже Туркменистана авиакеросин
Loading Bars
Лента новостей
Ужасающая панорама наших освобожденных территорий - еще один яркий пример армянского вандализма - депутат Политика 20:13
Мы вернулись! - народный художник Ариф Гусейнов создал серию плакатов, посвящённых Победе Азербайджана (ФОТО) Социум 20:13
Еще один министр из команды Пашиняна сменился в Армении Армения 20:13
Военная прокуратура Азербайджана предъявила обвинение Сейрану Оганяну еще по одной статье Политика 20:11
Байден заявил, что намерен быть президентом, объединяющим страну США 20:08
Российский офицер получил ранение из-за взрыва мины при поиске погибших в Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 19:21
Открытое письмо Фараджа Караева дирижерам Владимиру Спивакову и Теодору Курентзису Социум 19:13
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Слава Азербайджанскому флагу, Азербайджанскому солдату, Азербайджанскому народу! (ВИДЕО) Политика 19:02
Представители СИЗ Поти рассказывают о текущих проектах Бизнес 18:32
Российский экспортный центр огласил объем поддержки экспорта в Азербайджан Бизнес 18:27
Азербайджан сократил импорт известняка и цемента Бизнес 18:22
Импорт продукции из ЕС в Азербайджан увеличился Бизнес 18:17
Стартап среда Азербайджана ожидает крупных инвестиций Экономика 18:10
На странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram опубликованы видеоматериалы из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Агдамский район (ВИДЕО) Политика 18:02
ЗАО "Бакинский метрополитен" и Almetcon подписали контракт на сумму свыше полмиллиона манатов Бизнес 17:59
Иран готовится к эксплуатации водохранилища "Гыз галасы" Экономика 17:56
Персидский залив будет соединен с Каспийским морем по железной дороге Экономика 17:52
Компания PAYSİS расширяет спектр инновационных услуг в Азербайджане ИКТ 17:48
В Азербайджане в этом сезоне собрано свыше 6 тыс. тонн табака Экономика 17:39
Саудовский МИД опроверг сообщения о поездке премьера Израиля в королевство Арабские страны 17:35
В Азербайджане ожидается рост урожайности граната Бизнес 17:35
Обнародован совокупный капитал азербайджанских компаний, зарегистрированных в Турции с начала года Турция 17:32
Минстрой Туркменистана продлевает тендер на строительство контрольно-пропускных пунктов Тендеры 17:27
Азербайджанская промышленная корпорация и компания "Achenbach Buschhütten" выбрали аудитора Бизнес 17:25
На строительном рынке Туркменистана растет спрос на турецкую сталь Турция 17:18
Хотя война закончилась, армянские военнослужащие в прискорбном положении (ВИДЕО) Политика 17:16
Минкультуры Азербайджана призвало деятелей культуры Франции быть честными и беспристрастными Политика 17:13
Китайский инвестор намерен расширить свой проект в Ферганской области Узбекистан 17:03
Внесены изменения в Порядок оплаты зарплаты медработников Азербайджана Общество 17:03
Это победоносные страницы в славной истории Азербайджана - народная артистка Тунзаля Агаева (ВИДЕО) Социум 16:56
В третьем квартале 2020 года наблюдается рост денежных агрегатов - Центробанк Азербайджана Финансы 16:55
Уголовное дело в отношении экс-министра обороны Армении расследуется в Военной прокуратуре Азербайджана Общество 16:54
Назначен директор Центральной научной библиотеки АН Азербайджана Общество 16:50
АО «Туркментехногурлушык» Туркменистана объявляет тендер на проведение аудиторской проверки Тендеры 16:49
В Азербайджане выявлено 2187 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 634 человека Общество 16:48
На первичном этапе в освобожденные районы Азербайджана будет организован познавательный туризм - Агентство по туризму Экономика 16:43
Агдам и Физули – это Хиросима и Нагасаки всего Кавказа – народная артистка Назакет Теймурова Интервью 16:34
Глава администрации правительства Грузии покинула пост Грузия 16:28
СЕ одобряет трехстороннюю договоренность о прекращении всех военных действий между Арменией и Азербайджаном Политика 16:20
Дождливая погода не сильно повлияла на сбор хлопка - минсельхоз Азербайджана Общество 16:14
Маас проводит в Берлине встречу с коллегами из Британии и Франции по СВПД Ядерная программа 16:10
В Азербайджане внесены изменения в положение о системе "Электронная ипотека и кредитная гарантия" Политика 16:08
В Киеве открылась торговая площадка Товарно-сырьевой биржи Узбекистана Узбекистан 16:06
Расширены полномочия Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Экономика 16:00
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выплатил проценты по облигациям Финансы 15:56
В период пандемии граждане Ирана сократили поездки в Турцию Турция 15:52
В Азербайджане посредством платформы "Виртуальная школа" было проведено около 6 млн уроков Общество 15:44
Трюки азербайджанцев принесли казахскому фильму "Томирис" каскадерский "Оскар" (ФОТО) Культура 15:39
Правительство Израиля ратифицировало безвизовое соглашение с ОАЭ Израиль 15:37
Сотрудничество Литвы и Туркменистана не пострадало от COVID-19 Бизнес 15:36
Граждане России и Украины смогут вернуться из Азербайджана на родину Транспорт 15:33
Президент Ильхам Алиев утвердил поправку в Налоговый кодекс Экономика 15:30
Доходы от перевозки грузов по азербайджанскому сегменту TRACECA составили более 388 млн. манатов Транспорт 15:27
Турция укрепит позиции на глобальном рынке инвестиций и торговли Турция 15:18
Обнародована дата начала эксплуатации логистического центра в турецком Карсе Турция 15:17
МГ ОБСЕ должна содействовать переговорам по долгосрочному и устойчивому урегулированию карабахского конфликта - посол Германии (ИНТЕРВЬЮ) Политика 15:10
Азербайджанские организации смогут воспользоваться обновленной программой Fast Track от Visa Финансы 15:10
Литва заинтересована в развитии сотрудничества с Туркменистаном в транспортной сфере Транспорт 15:04
Разработчики вакцины AstraZeneca рассказали об условиях ее хранения Европа 15:01
Транспортировка каспийской нефти по трубопроводу "Баку-Супса" увеличилась Энергетика 14:58
Население Азербайджана заинтересовано в покупке автомобилей в кредит Экономика 14:53
В Кызылординской области Казахстана вокруг крупных заводов создадут сопутствующие производства Бизнес 14:50
В Мангистауской области Казахстана построят опреснительные заводы Энергетика 14:49
AzerGold возьмет на себя комиссию от инвесторов по размещению второго транша облигаций Финансы 14:42
Fitch Ratings заявляет об увеличении доли проблемных кредитов в Азербайджане на 2021 год Финансы 14:35
На освобожденных территориях высажено до 2000 деревьев, акции продолжатся в Губадлы и Джабраиле - замминистра экологии(Эксклюзив) Общество 14:33
В системе юстиции усилены превентивные меры в связи с коронавирусом - минюст Азербайджана Политика 14:22
В Азербайджане значительно увеличился импорт автомобилей Бизнес 14:22
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на транспортные услуги Тендеры 14:19
Российская судостроительная корпорация планирует начать строительство кораблей в Туркменистане Строительство 14:16
Hyundai поставила в Туркменистан очередную партию автобусов Транспорт 14:11
Азербайджан объявил в международный розыск экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна Политика 14:08
Завтра в Баку без осадков, до 11 градусов тепла Общество 14:06
Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа закупит автошины Тендеры 14:04
Музыка Вивальди в освобожденном Физули (ВИДЕО) Социум 14:03
С терминала Джейхан отгружено более 188 млн баррелей нефти с АЧГ Энергетика 14:00
Учреждено Карабахское региональное управление минюста Азербайджана Общество 13:52
Нас ждет Кельбаджар! (ФОТО) Общество 13:45
Неизвестный устроил стрельбу на западе ФРГ Европа 13:29
В Ашхабаде завершилась автоматизация торговых предприятий ИКТ 12:51
Азербайджан нарастил экспорт в страны СНГ почти на 12% Бизнес 12:43
На освобожденных от оккупации территориях приступили к работе структуры Госслужбы пожарного надзора МЧС Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 12:41
Приложение ROLLS-ROYCE whispers открывает окно в ГУДВУД Общество 12:30
Сократилось число граждан Азербайджана, посетивших Турцию с начала года Турция 12:27
Danone намерена сократить до 2 тыс. рабочих мест из-за вызванных пандемией трудностей Европа 12:26
Остаток средств по нотам и депозитным аукционам Центробанка Азербайджана составляет около 1 млрд манатов Финансы 12:21
Предложение банков впятеро превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана Финансы 12:11
Бактрансагентство предупредило водителей и пешеходов в связи с погодой Общество 12:10
Fitch Ratings прогнозирует значительный рост ВВП Азербайджана в 2021-22 гг. Финансы 12:03
Число заразившихся коронавирусом в России впервые превысило 25 тысяч за сутки Россия 12:01
Индустриализация: проекты реализуются в Кызылординской области Казахстана Бизнес 11:58
Туркменский производитель электронной техники планирует расширить линейку продукции Бизнес 11:56
Туркменистан и Афганистан намерены укреплять сотрудничество в использовании трансграничных водных ресурсов Бизнес 11:49
На минувшей неделе азербайджанская нефть подорожала (ОБЗОР) Финансы 11:46
Мы превратим Карабах в рай! - народная артистка Азербайджана, уроженка Агдама Айгюн Байрамова Социум 11:45
Меры поддержки, осуществленные в Казахстане, снизили влияние на экономику кризиса, связанного с COVID-19 - МВФ (ИНТЕРВЬЮ) Бизнес 11:42
Azer Turk Bank открыл новый филиал (ФОТО) Экономика 11:38
Более чем 70% больных COVİD-19 необоснованно назначаются антимикробные препараты - ВОЗ Общество 11:20
Новый маслозавод сдадут в Акмолинской области Казахстана Бизнес 11:12
Уровень соблюдения людьми мер защиты от COVİD-19 неудовлетворителен - минздрав Азербайджана Общество 10:59
Все новости