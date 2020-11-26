Народный артист Азербайджана исполнил азан в чудом уцелевшей мечети Агдама (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный исполнитель мугама, профессор Азербайджанской национальной консерватории, кавалер ордена "Шохрат", народный артист, уроженец Агдама Мансум Ибрагимов, вернувшись на родину, исполнил азан в Джума мечеть, сообщает Trend Life.

Чудом уцелевшая посреди разрушенного Агдама Джума мечеть (Пятничная мечеть) является не только архитектурным памятником, святыней, пережившей две Карабахские войны, но и символом освобожденного от оккупации города

Напомним, что Агдам был освобожден 20 ноября, и в тот же день, спустя 27 лет, прозвучал азан и был совершен намаз. Агдамская мечеть построена зодчим Кербалаи Сефи-ханом Карабаги в 1868-1870 годах. Она имеет присущую мечетям Карабахского региона организацию внутреннего пространства - членение каменными колоннами на двухэтажные галереи и использование купольного перекрытия. В таком стиле построены также мечеть в городе Барда (1860 г.), мечети Ашагы (1874-1875 гг.) и Джума (1768 г.), мечеть Говхараги в Шуше, мечети в городе Физули (1889 г.) и в селении Горадиз.

(Автор: Вугар Иманов)