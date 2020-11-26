Как дети Азербайджана поддерживают армию и любят своих героев (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские дети всегда отличались искренней любовью к Родине, и в эти дни они не только поддерживали доблестную армию, которая во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым вписала свое имя золотыми буквами в славную летопись истории страны, но и радовались успехам по освобождению оккупированных территорий. Дети посвящали своим героям песни и стихи, проводили флешмобы, и при помощи родителей делись в соцсетях своим творчеством и патриотическими призывами. Некоторые из них представляем читателям Trend Life.

Нурай очень любит флаг Азербайджана

Песня Чингиза Мустафаева "Я стал шехидом" в жестах

Вокальная группа Azeri İncileri исполняет песню "Дастан двух душ" на слова Баба Везироглу и музыку Севиндж Тофиггызы

Кянан исполняет мугам "Моя Родина"

Дети призывают "Стоп армянской агрессии", "Стоп армянскому терроризму" и чтут память невинных жертв фашистской хунты Армении. Автор ролика - актриса Гюнель Мамедова

Еврейские дети выражают свою любовь Азербайджану. Это сыновья певицы Хавы Долев

Рена Джафарзаде представила клип, посвященный славной победе Азербайджана. Это дочь телеведущей Летафет Алекперовой.

Учащиеся начальных классов скандируют "Все во имя Родины!"

Когда Масуд узнал, что вместо флага ему купили печенье, он очень расстроился. И был счастлив, когда получил свой самый ценный подарок в жизни - флаг Азербайджана!