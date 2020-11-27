Разрушение армянскими вандалами Русской Православной церкви было осознанным и целенаправленным - Олег Кузнецов

БАКУ /Trend Life/ - Разрушение армянскими вандалами единственной в Нагорном Карабахе Русской Православной церкви Преображения Господня в Ходжавендском районе было осознанным и целенаправленным, прокомментировал ситуацию Trend Life известный российский историк, политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

Армянский вандализм распространяется не только на историко-культурное достояние азербайджанцев и религиозное наследие мусульман, но и святыни православных христиан.

"Армяне не имеют никакого отношения к христианской религии, об этом еще писал известный богослов, митрополит Софония Сокольский, который долгое время возглавлял миссию Святейшего правительствующего синода Русской православной церкви при Вселенском патриархе в Стамбуле. Он был также первым архиепископом Туркестанским и Ташкентским. В 1888 году он опубликовал книгу "Основные различия церкви Армяно-Григорианской от Вселенской Православной", и уже тогда четко доказал, что армяно-григорианская церковь никакого отношения к православию не имеет: по своей обрядовости ближе к католичеству, по своей идеологии, богословской концепции - к иудаизму или древнехристианским монофизитским церквям. Поэтому нет ничего удивительного, что армяне не признают других религий, включая и православие. Поэтому Русская Православная церковь, которая действовала в Ходжавендском районе до момента оккупации, была армянами сначала закрыта, а затем разрушена. Так они поступили не только с духовными, но и со всеми гражданскими объектами на территории Карабаха, разрушив и разобрав их на строительные материалы. Этот процесс был осознанным и целенаправленным. Я думаю, что это показатель этнорелигиозной ментальности армянского этноса, не признающему ни одной другой религии, кроме своего собственного сектантства, которому они поклоняются", - сказал Юрий Кузнецов.

Русская Православная церковь Преображения Господня была возведена в селе Куропаткино в 1894 году. В годы, когда Азербайджан входил в состав Российской империи, село Куропаткино было в составе Шушинского уезда Елизаветпольской губернии. Церковь была разрушена за годы оккупации Ходжавендского района, который был захвачен ВС Армении в феврале 1992 года. Церковь находится в 13 км от райцентра Ходжавенд, село Куропаткино во время оккупации было также разрушено до основания.

В исторических документах говорится: "Церковь 1-го Сунженско-Владикавказского полка Терского Казаческого войска в память Преображения Господня. Престольный праздник 6 августа. Походная (при полку) церковь существует с 1894 г. Расположена полковая церковь в центре уроч. Хан-Кенды. Заложена 16-м гренадерским Мингрельским полком, во время его стоянки здесь в 1864 г. и освящена в честь Преображения Господня 9 февраля 1868 г. По уходе Мингрельского полка в 1877 г. из уроч. Хан-Кенды, церковь была в ведении 2-го пешего пластунского батальона до 1896 г., а с этого времени и доныне состоит в ведении 1-го Сунженско- Владикавказского полка. Зданием церковь - каменная, в виде креста, в связи с колокольнею. Вмещает до 1000 человек. По штату при церкви положен: один священник." (Источник: Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю. А. Гагарина "История и культура Терского Казачества", Сборник 1, стр.31).

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)