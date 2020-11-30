Армянская церковь своим шовинизмом и национализмом пропагандирует агрессию против азербайджанского народа - Джамиль Гулиев

БАКУ /Trend Life/ - Чувство гордости, радости и великого счастья наполняет наши души, ведь доблестная азербайджанская армия освободила после почти 30-летней оккупации исконные земли Азербайджана. Об этом сказал Trend Life первый секретарь Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев.

"Азербайджанский народ празднует Великую Победу! Я горд, что являюсь свидетелем этих событий. Мне повезло испытать эту радость, а ведь многие ушли из жизни, так и не увидев Победу, не испытав это счастье. Но сегодня их души нашли покой и радуются на небесах, потому что Азербайджан вернул свои исконные земли.

Счастлив, что наши беженцы и вынужденные переселенцы смогут вернуться на свои земли, в свои родные края. Они ждали этого 30 лет, жили в тоске по своим домам, родным краям. Теперь наш народ возродит эти земли, будет пользоваться их благами и гордо смотреть в будущее", - сказал кинорежиссер.

Джамиль Гулиев выразил глубокую признательность Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву и доблестной азербайджанской армии.

"Выражаю благодарность Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана за великую деятельность, проводимую им во благо освобождения наших земель от армянских оккупантов. Выражаю слова признательности нашей доблестной, мужественной армии за Победу в этой священной, справедливой войне. Благодарю азербайджанский народ за стойкость, мужество, героизм, за поддержку, которую он оказывает военнослужащим. Преклоняю голову перед памятью шехидов, наших молодых ребят - героев, отдавших жизни за освобождение земли Азербайджана от армянской агрессии. Уверен, благодарный азербайджанский народ никогда не забудет шехидов, память о них будет вечно жить в наших сердцах", - отметил он.

Джамиль Гулиев выразил возмущение тем, что, покидая азербайджанские районы, армяне поджигают дома, вырубают деревья, наносят серьёзный вред окружающей среде.

"Это идеологическая война, которую они проводят с ведома своих отцов-идеологов – дашнакской партии, и, конечно, этому еще способствует армянская церковь, которая, вместо того, чтобы проповедовать гуманистические идеи, своим шовинизмом и национализмом пропагандирует агрессию против азербайджанского народа", - добавил он.

По словам заслуженного деятеля искусств, несмотря на значительные разрушения, учиненные армянами на наших землях, азербайджанский народ все возродит и восстановит, построив новые здания, заново высадив леса, вернув жизнь на эти земли: "Уверен, что скоро там зацветут сады, будут жить и радоваться люди, освобождённая земля принесет много счастья азербайджанскому народу".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)