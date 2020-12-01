Ковровая карта Карабаха - полностью в цвете!

БАКУ /Trend Life/ - Карабахские города и села имеют оригинальные ковровые традиции. Производимые здесь ковры издавна вызывали резонанс во всем мире. Талантливые мастера этого края ткали несравненные ковры, олицетворяющие собой их мировоззрение, философию жизни, художественный вкус.



В связи с этим в период Второй Карабахской войны Азербайджанский национальный музей ковра подготовил и представил своим посетителям "Ковровую карту Карабаха", сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Образцы ковров, принадлежащие каждому городу и региону, были изображены на карте в черно-белом варианте, а по мере освобождения наших священных земель от оккупации соответствующие фрагменты "Ковровой карты Карабаха" раскрашивались в яркие цвета.

"Наступил долгожданный день! Мы наконец представляем вам "Ковровую карту Карабаха" полностью в цвете! Благодаря руководству Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, Президента Ильхама Алиева и силе доблестной азербайджанской армии, наш народ, долгие годы тосковавший по Карабаху, вернется на Родину! И снова наши невесты будут ткать в Карабахе дивные, уникальные ковры, отражающие дух и чувства азербайджанского народа", - отмечено в сообщении музея.

(Автор: Джани Бабаева)