Мать шехида Малика Зульфугарова перечислила выданные государством деньги в Фонд помощи Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Малик Зульфугаров Кямран оглу cтал шехидом во время второй Карабахской - Отечественной войны в возрасте 19 лет при освобождении Физулинского района. Единственный сын в семье... Деньги, которые государство перечисляет семьям погибших, мать Малика - жительница поселка станция Каррар Кюрдамирского района Егяна Адилова перечислила в Фонд помощи Вооруженных сил Азербайджана, сообщает Trend Life.
Егяна Адилова поблагодарила главу государства за внимание и заботу, проявленные к семьям шехидов, посчитав более целесообразным израсходовать единовременную помощь в размере 10 тысяч манатов на солдат и офицеров, защищающих страну.
(Автор: Вугар Иманов)
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Мать шехида Малика Зульфугарова перечислила выданные государством деньги в Фонд помощи Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
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