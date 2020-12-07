Мать шехида Малика Зульфугарова перечислила выданные государством деньги в Фонд помощи Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Малик Зульфугаров Кямран оглу cтал шехидом во время второй Карабахской - Отечественной войны в возрасте 19 лет при освобождении Физулинского района. Единственный сын в семье... Деньги, которые государство перечисляет семьям погибших, мать Малика - жительница поселка станция Каррар Кюрдамирского района Егяна Адилова перечислила в Фонд помощи Вооруженных сил Азербайджана, сообщает Trend Life.

Егяна Адилова поблагодарила главу государства за внимание и заботу, проявленные к семьям шехидов, посчитав более целесообразным израсходовать единовременную помощь в размере 10 тысяч манатов на солдат и офицеров, защищающих страну.

(Автор: Вугар Иманов)