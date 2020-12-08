Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Румия Керимова

БАКУ /Trend Life/ - На 81-м году жизни скончалась заслуженная артистка Азербайджана, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, вокалистка, педагог Румия Керимова, сообщает Trend Life.

Она скончалась в Германии после продолжительной болезни.

Румия Керимова родилась 15 декабря 1939 года в городе Баку. На протяжении долгих лет вокалистка (меццо-сопрано) была солисткой Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, создав ряд ярких образов во многих спектаклях.

Керимова также внесла большой вклад в дело формирования, становления молодых вокалистов. Более 50 лет она занималась педагогической деятельностью в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Джани Бабаева)