Деятельность Фонда "YAŞAT" покажет единство азербайджанцев всего мира – член Попечительского совета, рекордсмен мира, ветеран Карабахской войны Ильхам Закиев

БАКУ /Trend Life/ - Деятельность Фонда “YAŞAT” покажет единство азербайджанцев всего мира, каждый из которых, независимо от того, где он живет, сможет внести свою лепту в поддержку раненых в ходе боев за защиту территориальной целостности Азербайджана, сказал сегодня Trend Life член Попечительского совета Фонда “YAŞAT”, вице-президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана, ветеран Карабахской войны, рекордсмен мира среди дзюдоистов-паралимпийцев, двукратный паралимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, кавалер орденов "Терегги" и "Шохрат", заслуженный мастер спорта Ильхам Закиев

"Каждое обращение в Фонд тщательно рассмотриться, будут предприниматься соответствующие меры для оказания поддержки. Обеспечение прозрачности является одной из главных целей Фонда "YAŞAT", поэтому все смогут проследить целевую направленность средств. Немало наших соотечественников, живущих за рубежом, также хотят принять участие в оказании помощи семьям шехидов и раненым, им будет предоставлена полная информация для этого. У каждого человека, делающего пожертвования, будет "личный кабинет" на этой платформе, посредством которого будет контролироваться расход средств на пожертвования. Хотелось бы отметить, что каждый сможет внести в этот процесс свой вклад. У нас также есть три категории благотворительных спонсоров: бронзовый – свыше 10 тысяч манатов, серебряная – свыше 50 тысяч манатов и золотая – свыше 100 тысяч манатов, которые будут отмечены соответствующими сертификатами. Светлая память всем шехидам, скорейшего выздоровления раненым, вечная слава героям! ", - сказал Ильхам Закиев.

Отметим, что 8 декабря 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда поддержки обеспечения раненых при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов (Фонд "YAŞAT").

Целью создания такого учреждения является принятие мер в рамках реализации инициатив гражданского общества, предпринимаемых государством в области социальной защиты семей шехидов и инвалидов, пострадавших в результате военных действий. Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана назначено распорядителем средств Фонда. Общий контроль над формированием и управлением средствами Фонда осуществляет Попечительский совет Фонда.

Средства Фонда формируются за счет добровольных пожертвований граждан Азербайджанской Республики, наших соотечественников, проживающих за рубежом, а также других физических, юридических лиц и источников, не запрещенных законом. Обеспечение прозрачности, подотчетности и общественного контроля также является одной из главных целей Фонда "YAŞAT". Электронная отчетность об управлении средствами, а также информация о размере и направлениях расходования полученных средств будет размещаться на официальном сайте Фонда и постоянно обновляться.

Отметим, что для пожертвований в Азербайджане открыт манатный счет:

AZ76IBAZ38090019447968925204

Для пожертвований из-за рубежа:

Счет в долларах США: AZ66IBAZ38190018407968925204

Счет в евро: AZ46IBAZ38190019787968925204

Счет в российских рублях: AZ83IBAZ38190018107968925204.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)