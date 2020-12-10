Со сцены Большого театра России - на войну в Карабах… - беседа с добровольцем Атяшем Гараевым (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Со сцены Большого театра России - на войну в Карабах… Многим, наверное, покажется удивительным, но нет, это правда… Это история молодого, талантливого азербайджанского тенора, артиста Молодежной оперной программы Большого театра Атяша Гараева.

27-летний Атяш Гараев первый азербайджанский солист молодежной труппы Большого театра России, но сегодня с ним мы говорили не как с вокалистом, а как с солдатом, и не об искусстве, и его творческих планах - наша беседа коснулась войны...

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса Атяш Гараев вернулся в Баку из Москвы в начале апреля. Весь этот период он находился на Родине, а когда началась война, вокалист, в числе многих других доблестных сынов Отчизны, добровольцем ушел на фронт.

"С юности понимал - мой долг защищать Родину, мечтал участвовать в боях за Карабах. Знал, если когда-нибудь представится возможность, то с радостью побегу на фронт. Да, это была моя мечта, и я очень рад, что она осуществилась. Как только начались боевые действия, 27 сентября, я пошел в военкомат, записаться на фронт. Вначале мне сказали подождать, что пока нет необходимости. Но я был непреклонен, продолжая настаивать. А потом, 29 сентября, меня призвали… В ночь на 30 сентября мы уже были в воинской части, несколько дней провели там. Затем нас отправили на передовую, в Физули. Пробыли мы там несколько дней, а после вступили в бои, шедшие в направлении Джабраила, Гадрута, Ходжавенда… Всю эту территорию до города Шуша мы прошли пешком, сражаясь. В освобождении города Шуша мы тоже участвовали", - отмечает Гараев.

Рассказывая о боевых действиях, он ни разу не упомянул о трудностях, с которыми ему и его боевым товарищам пришлось столкнуться, лишь сказал, что самым тяжелым для него было терять друзей.

"Ужасным для меня было терять своих друзей - представляете, мы вместе ели, пили, воевали, и потом, в бою, ты теряешь своих братьев… Самый трагичный момент был на горе Аргюнеш, там очень многие стали шехидами. Нас обстреливали со всех сторон, и для меня этот бой стал очень тяжелым, но не физически, а морально …

Сам о смерти не думаешь. Веришь в Аллаха, молишься и идешь вперед. Что бы ни происходило, для нас главным было идти к победе, освобождать нашу землю от захватчиков. Все ребята были очень воинственно настроены, не задумываясь выполняли приказы, не думая ни о чем, кроме Родины. Нам и в голову не приходило, что с нами может что-то произойти, мы не боялись, смело шли только вперед. У нас была одна цель - освободить наши земли", - говорит Атяш Гараев.

Бесспорно, родители Атяша, как и родные всех азербайджанских военнослужащих, находившихся на передовой, очень сильно за него переживали. Но, по словам нашего героя, для них то, что он ушел добровольцем, не стало неожиданностью.

"Я ведь всегда говорил, если начнется война, то незамедлительно пойду на фронт. Поэтому мои родные морально были к этому готовы, если так можно сказать. Когда начались военные действия, мама спросила: "Ты пойдешь?". На что, естественно, услышала положительный ответ. Конечно, по-другому не могло быть. Мама сказала, что очень гордится мной. Когда уходил на фронт не стал прощаться с родными, сказал, что не иду туда умирать. С эти словами и вышел… Никаких плохих мыслей у меня не было – знал, что иду освобождать наши земли от захватчиков, вызволять Карабах.

Конечно, с фронта звонить родителям было сложно. Сеть не всегда "ловила", порой с одного телефона к себе домой звонили десять человек, а получалось это сделать раз в неделю. Все родители очень сильно переживали, но мы выполняли свой долг перед Отчизной", - добавляет он.

Самым радостным моментов в ходе боевых действий для Атяша Гараева стало освобождение города Шуша: "Самый радостный день - освобождение города Шуша и объявление о Победе Азербайджана. Тогда мы все радовались, стреляли в воздух… Находиться в Шуше, участвовать в боях за освобождение города – это особое чувство гордости. На передовой, думаешь только о боевых действиях, со всех сторон летят пули, надо быть бдительным. Но в моменты тишины, созерцая красоту Карабаха, мы понимали, что это огромная честь, спустя почти 30 лет, ступить на эту священную землю".

Гараеву выпало счастье не только участвовать в боях за освобождение Карабаха, но исполнить несколько композиций на этой земле, которую называют колыбелью азербайджанской культуры.

"Были моменты, когда друзья просили меня что-то исполнить, я пел для них. Мне было приятно. Конечно, особые эмоции петь в Карабахе. Кстати, в нашем подразделении был еще один представитель искусства – мой боевой товарищ Мурад, он пианист, выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли", - подчеркивает он.

На вопрос, как изменила война его жизнь, Атяш Гараев отмечает, что многое поменялось в его мировоззрении: "Мы все здесь и духовно, и морально выросли, невозможно пройти, пережить войну и не измениться. Думаю, в дальнейшем в жизни все будет хорошо. Исконные земли Азербайджана освобождены от оккупации, теперь они возродятся, сюда вернется жизнь, радость и улыбки людей".

Trend Life представляет вниманию читателей две видеозаписи с выступлением Атяша Гараева – одна из них записана на сцене Большого театра, а вторая в Карабахе…

Мы уверены, что еще много будем писать об Атяше Гараева, о его творческих успехах и покорении вершин мировой оперной сцены.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)