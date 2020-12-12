Тарлан накрыл собой гранату и спас от смерти 8 бойцов. Сам чудом выжил! Герои Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Никогда не стоит судить человека по внешности, по физическим показателям, и даже, выражаясь современным языком, брутальности. Истина воплощена именно в конкретных деяниях, и тем более настоящий героизм всегда проявляется в самых экстремальных ситуациях, особенно на войне. Таким и является герой нашего очередного материала из проекта «Герои Карабахской войны» 23-летний Тарлан из Шеки, который во время одного из боев накрыл собой гранату и спас от смерти 8 бойцов, при этом сам чудом остался жив! Теперь его сослуживцы называют «Граната Тарлан».

Тарлан родился в селе Баш Зейзид Шекинского района, единственный ребенок в семье. После получения высшего образования в Азербайджанском техническом университете решил отправиться для прохождения военной службы. Однако, из-за маленького веса и слабого зрения Тарлан не хотели брать в армию. Тем не менее, он добился своего, его взяли связистом. Время его службы в Геранбойском районе подошло к концу, его должны были демобилизовать и отправить домой, но началась война и он решил остаться добровольцем. И проявил настоящий героизм. Боевое крещение произошло во время освобождения села Талыш Тертерского района.

В одном из жестоких боев, их подразделение попало в засаду, и армянские вооружённые силы стали забрасывать их гранатами. И так произошло, что одна из гранат попала в их окоп, где было 9 солдат. Вот как вспоминает этот момент Тарлан:

«В этот момент, я подумал, что мы все можем погибнуть, или же я – один. У всех есть отцы и матери, не хотел, чтобы столько людей оплакивали своих сыновей. Конечно, моим родителям было бы это трудно перенести, но что делать…В этой освободительной Отечественной войны есть три исхода – или становишься победителем, или остаешься инвалидом войны, или возвышаешься на вершину шехида. Все три были самыми высшими для нас азербайджанских солдат и офицеров, которые не думали о себе, только о Родине. Настала пора и мне стать шехидом - с этими мыслями решил накрыть собой гранату. Произошел взрыв, меня сильно подбросило вверх и дальше ничего не помню. Когда очнулся, подумал, что уже на небесах (улыбается). А потом решил, что тяжело ранен в живот. После такого! Однако, отделался шоком и небольшим ранением, все обмундирование сгорело. Сейчас храню у себя в кармане осколок гранаты, который вынули со лба. Всевышний сберег меня!», - слегка улыбаясь говорит Тарлан, на котором в этот момент был бронежилет, автоматные магазины, а на груди - рация.

Сослуживцы Тарлана рассказывают, что сами не верят в происшедшее, так как подумали, что Тарлан стал шехидом, несколько часов боец не мог прийти в себя, был в коме. Врачи с трудом откачали. После этого, Тарлан был отмечен почетным дипломом и пятидневным отпуском.

Мать героя Нигяр Гасанова рассказывает: «Мы вырастили Тарлана с большим трудом, жили в бедности, во многом себе отказывали, но для Тарлана создавали все условия, чтобы он получил хорошее образование. Он всегда был очень добродушным человеком, очень любит нас и всегда приходит на выручку друзей. Мы всегда гордились своим единственным сыном, о котором всегда хорошо отзывались в школе, институте и армии. Признаться честно, когда узнала, что началась война и он решил остаться добровольцем, стала отговаривать – ведь его отец инвалид, бабушка ослепла, мне одной очень трудно, все надежда как на кормильца на него одного. Но он ответил: «Чем я лучше других? Всем трудно, но сыновья для того и рождены, чтобы защищать Родину. Защищая Родину, я забочусь о своей семье». А когда узнали о его героизме, долго не могли прийти в себя. Как он это смог? Как это возможно, броситься на гранату? Когда вернулся домой и рассказал, я долго плакала, а сын успокаивал: «Мама, я же живой остался». Однажды я заметила, что он сидит у себя в комнате и из его глаз идут слезы. Как оказалось, он думал не о себе, а оплакивал своих друзей, которые становились шехидами прямо перед его глазами».

Отец героя Рафиг Гасанов говорит, что очень гордится своим сыном: «В нашем роду еще четверо воевали. Среди них старший лейтенант, артиллерист Эльсевер Ширализаде, который проявил героизм, уничтожив несколько командных пунктов, военной техники и живой силы противника. Был ранен на Физулинском направлении и демобилизован. Азербайджан гордиться всеми своими сыновьями, которые подарили нам эту Великую Победу. Светлая память шехидам и вечная слава героям!»

(Автор: Вугар Иманов)