БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанское Телевидение обратилось к семьям и близким шехидов, а также ветеранам Карабахской Отечественной войны. Как сообщает Trend Life Отдел социального медиа и связей с общественностью АzTV, канал прилагает все усилия для того, чтобы ни один герой нашей армии не остался без внимания, и призывает на помощь семьи и близких наших героев:

«АzTV с первых дней войны широко освещало материалы, касающиеся шехидов войны, справедливо полагая, что народ должен знать своих героев и их семьи. Мы также не оставляем без внимания ветеранов войны, получивших ранения в ходе боев. По АzTV регулярно транслируются репортажи из больниц, где проходят лечение раненые бойцы, сюжеты об их подвигах и семьях.

АzTV считает своей первостепенной задачей подготовку сюжетов о каждом шехиде и ветеране. Как в новостных программах канала, так и в общественно-политических, социальных и военных передачах выходят в эфир репортажи о них.

Дорогие семьи шехидов! Если вы хотите, чтобы о подвиге вашего шехида узнал весь азербайджанский народ, обращайтесь к нам! Наша команда подготовит сюжет о семье и доблестном воинском пути шехида. Давайте сообща расскажем народу Азербайджана о героях Отечественной войны!

Ветераны 44-дневной войны, мы не забыли и о вас! Также обращайтесь в АzTV, чтобы рассказать всем о своем подвиге и героизме», – говорится в сообщении.

Просим вас написать сообщение на предоставленный номер: (+994 50) 408-83-90. Пожалуйста, укажите имя, фамилию шехида или гази, адрес, где будет проводиться съёмка и контактный номер в сообщении.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)