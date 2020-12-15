Министерство культуры Азербайджана выступило с заявлением о монастырском комплексе Худаванг - кресты, колокола вывезены в Армению

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана выступило с заявлением, касающимся монастырского комплекса Худаванг, расположенного в Кельбаджарском районе, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В заявлении отмечено, что, покидая Кельбаджарский район, армянские оккупационные силы разграбили монастырский комплекс Худаванг - кресты, колокола и другие элементы, принадлежащие комплексу, были вывезены в Армению.

Информация, распространённая в армянских СМИ, это подтвердила. Так, 16 декабря в Музее народного творчества в столице Армении состоится выставка-продажа, на которой будут представлены печатные издания Библии, кресты, иконы, сувениры, а также книги и фотоальбомы, привезенные из монастырского комплекса Худаванг.

Министерство культуры Азербайджана доводит до сведения, что этот вопрос находится под контролем ведомства, и международные организации регулярно информируются о незаконных действиях армянской стороны, также будут приняты меры для применения необходимых юридических процедур в связи с данными фактами незаконного присвоения.

В то же время ведомство призывает международные организации, в частности ЮНЕСКО, дать правовую оценку этим фактам и расследовать военные преступления, совершенные Арменией против историко-культурного наследия на территории Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)