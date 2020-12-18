Скромный русский герой Владислав Карчашкин, который освобождал Шушу: Каждый из нас был готов пожертвовать жизнью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан всегда был толерантной и мультикультуральной страной, где все граждане, независимо от национальности и вероисповедания, живут как одна семья. И в дни Второй Карабахской Отечественной войны встали на защиту родной земли от армянских агрессоров.

Очередной материал Trend Life в рамках проекта «Герои Карабахской войны» посвящен 20-летнему русскому парню Владиславу Карчашкину. Кстати, и в Первую Карабахскую войну немало русских граждан страны воевали за Азербайджан. Среди них, Юрий Ковалев и Игорь Макеев, ставшие Национальными героями Азербайджана. Во Вторую Карабахскую войну погибли Денис Пронин и Дмитрий Солнцев.

Владислав Карчашкин родился 17 апреля 2000 года в Баку. Окончил спортивную школу №277, занимался плаванием и гандболом, участвовал в различных соревнованиях. По специальности автослесарь. В 2018-2019 годах проходил срочную службу в рядах ВС Азербайджана в Геранбойском и Агдамском районах. После июльских событий этого года, очередной провокации армянских ВС в Товузском районе, записался добровольцем и с первых дней войны отправился в зону боевых действий. До этого, на протяжение недели, прошел подготовку в одной из воинских частей, а затем воевал пулемётчиком за освобождение Джебраильского, Физулинского, Ходжавендского районов, дойдя до города Шуша. Заранее отметим, что Владислав оказался очень скромным молодым парнем и в беседе с корреспондентом Trend Life не стал много рассказывать о боевом пути.

«Придет время, все расскажу. Я себя абсолютно не считаю героем, просто выполнял свой гражданский долг. Это моя Родина, и я, как сын этой земли, сделал то, что и должен был сделать. На протяжении 44-дневных боевых действий каждый из нас был готов пожертвовать жизнью во имя освобождения Азербайджана от армянских оккупантов. Многое пришлось повидать - воевали, спасали раненых с поля боя, во всем поддерживали друг друга, шли только вперед... Не знаю почему, но под пулями не было страшно, наверное, потому что знал – рядом настоящие друзья и всегда помогут. Очень больно было, когда теряли боевых товарищей, друзей, тяжело видеть слезы матерей и отцов, детей и жен шехидов. Светлая память всем шехидам. В одном из боев чудом остался жив, когда буквально в метре от меня упал снаряд, отделался лишь контузией. Азербайджан вновь доказал, что все мы как одна семья и в этом заключена наша сила. Победу встретил 10 ноября в Шуше, где проходили очень тяжелые бои. К концу месяца вернусь домой… Эта война научила меня ценить жизнь, показав, что только в единстве заключена сила», - рассказал Владислав.

Мать Владислава Карчашкина Ирина Малышева сказала, что очень гордиться своим сыном.

«Владислав очень скромный, спокойный и тихий парень, которого уважают в нашем поселке НЗС Хатаинского района и очень гордятся им, ждут его скорого возвращения. Все эти дни вместе с его отцом Олегом очень переживали за него и всех солдат. До сих пор не могу уснуть, сколько было переживаний, большое количество молодых ребят стали шехидами за освобождение оккупированных земель от армянских агрессоров, которые принесли много горя и страданий нашей стране. Всем родителям шехидов выражаю искренние слова соболезнования. В эти дни часто ходила в церковь, молилась за всех сыновей Азербайджана, ставила свечи за упокой души шехидов. Очень жалко молодых мальчиков, которым еще жить и жить... Во время общения с сыном по телефону он всегда говорил, чтобы мы не волновались, что все хорошо. Мой старший сын Денис также проходил срочную службу в рядах вооруженных сил Азербайджана в Бейлагане и Агджабеди, был разведчиком. Мы коренные бакинцы и чисто говорим на азербайджанском языке, это наша Родина. Здесь никогда не имело значения, какой ты национальности или вероисповедания. Нет чужих детей – все мы одна семья! Очень хотелось бы, чтобы солдаты быстрее вернулись домой, в свои семьи, не подрывались на минах, чтобы раненые быстрее поправились, все жили под мирным небом. У меня до сих пор перед глазами страшные события начала 90-х прошлого века, когда царил хаос, были оккупированы территории Азербайджана, мы думали, что война больше не коснется наших детей. Славные сыны Азербайджана ценой своей жизни подарили нам эту победу, и каждый из них является гордостью для всей страны», - рассказала Ирина ханум.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Наталья Кочнева)