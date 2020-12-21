19-летний Алиага Мамедов спас командира, накрыв собой от минометного обстрела: Такой героизм мы видели только в фильмах (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ему было всего 19 лет… Он очень любил театр и мечтал стать актером. Для начала решил устроиться светооператором в Азербайджанский государственный академический музыкальный театр. В его глазах горел огонь, когда он смотрел репетиции и спектакли. Чувствовалось, как он сам рвется на сцену и мечтает как актер предстать перед зрителями…

В рамках проекта "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" ("Шехиды не умирают, Родина не делима") представляем читателям Trend Life материал о 19-летнем Алиаге Мамедове, который за проявленный героизм во время Второй Карабахской Отечественной войны удостоен медали "Vətən uğrunda" ("За Родину", посмертно).

Алиага Мамедов родился 26 июля 2001 года в Баку. Учился в школах № 80 и № 322 Сабунчинского района. Занимался дзюдо и был победителем турниров. В 2017-2018 годах получил профессию светооператора в Бакинском профессиональном лицее и стал работать в театре.

Вспоминает директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев: "Алиага Мамедов был очень воспитанным, культурным и дисциплинированным человеком, который, несмотря на свою молодость, пользовался большим уважением коллектива, был очень светлым и добрым юношей. Трагическая весть о его гибели потрясла весь коллектив. Он прожил небольшую, но очень содержательную жизнь. Мы горды, что с нами работал такой герой, ставший шехидом, не каждому суждено взойти на эту вершину. Алиага всегда будет жить в нашей памяти, как и другие шехиды – светлая память героям".

В 2019 году Алиага Мамедов был призван в ряды ВС Азербайджана. С первых дней войны воевал на Агдеринском направлении. Стал шехидом 6 октября, спасая командира батальона, накрыв его своим телом от минометного обстрела. Он похоронен на кладбище поселка Маштага Сабунчинского района.

Командир батальона Джамшид Агаев вспоминает, что на протяжении периода службы Алиага Мамедов зарекомендовал себя как образцовый солдат. Когда началась война, Агаев хотел оставить его в тылу, чтобы ухаживать за ранеными солдатами, так как Алиага был единственным сыном в семье.

"Утром 6 октября мы готовились к наступлению у села Чилебирд на Агдеринском направлении. Я построил солдат, отделив тех, кто был единственным сыном в семье, так как знал, что будут потери. Когда до вражеских позиций оставался один километр, увидел, что Алиага нагнал нас. Я спросил его – что ты здесь делаешь. Он ответил – командир, я не смог оставаться в тылу, хочу помочь батальону. В этот момент начался шквальный минометный обстрел, было много погибших и раненых, начался тяжелый бой. Когда идешь в наступление, не слышишь звуки пуль и минометов. Главное - добраться до позиций врага и уничтожить его. Вдруг я услышал, как со словами "Командир!" кто-то бросился на меня и укрыл своим телом, раздался взрыв, после которого все тело солдата было прошито минометными осколками. Придя в себя, поднял голову и увидел – это Алиага. Я почувствовал на своем лице его горячую кровь - была перебита сонная артерия. Будучи раненным в ногу и пытаясь остановить кровь, стал оттаскивать бойца в безопасное место. Он крепко сжимал мою руку… Я видел множество смертей, но эта очень сильно подействовала на меня. До сих пор всё стоит перед глазами".

Командир Джамшид Агаев не смог принять участие на похоронах Алиаги Мамедова, так как находился в зоне боевых действий, и направил письмо его родителям: "Ваш сын спас меня ценой своей жизни. Такой героизм я видел только в фильмах и читал про него в книгах. Вы потеряли своего сына, теперь я стал вашим сыном. Как только вернусь с фронта, всегда буду заботиться о вас. Я обязан вам жизнью"...

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)