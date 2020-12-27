Посол мира при ООН из Франции обратилась к мировой общественности с открытым письмом, осуждающим армянскую агрессию и провокации

БАКУ /Trend Life/ - Посол мира ООН, заслуженная артистка Азербайджана, директор Французской высшей музыкальной академии, доктор музыкального исполнительства, профессор Адилия Алиева.

Открытое письмо: ВО ИМЯ ЖИЗНИ

Волей судьбы мне, азербайджанской пианистке, живущей тридцать лет во Франции, довелось прожить 2020 год в Баку. Начавшаяся глобальная пандемия не умалила боль за оккупированные соседней Арменией исконно азербайджанские земли. Около 30 лет оккупации не уничтожили в азербайджанцах веру в высшую справедливость, генетически заложенную в памяти миллиона беженцев и жителей Азербайджана разных национальностей и религий, - русских, армян, евреев, лезгин и других.

В целях восстановления исторической правды и справедливости хотела бы изложить некоторые моменты территориального конфликта между Азербайджаном и Арменией, а также достоверные факты недавней освободительной войны 2020 года, получившей в Азербайджане всенародное название Отечественной войны.

Азербайджан исторически многонациональное и многоконфессиональное государство. Здесь традиционно уважают и сохраняют все памятники христианской, иудейской, мусульманской, буддийской культуры, страна поддерживает дружеские экономические и политические связи со всеми странами и народами, является надежным геополитическим партнером на Южном Кавказе, чей экономический потенциал составляет 80% от всего региона. Этническое и конфессиональное разнообразие страны характеризует азербайджанцев как приверженцев мультикультуральных ценностей.

Из истории известно, что армяне на земли Азербайджана были переселены в начале 19 века из Ирана и частично из Турции в результате трех русско-персидских договоров, - Кюрекчайского, Гюлистанского и Туркменчайского. Однако пришлый народ всегда претендовал и пытался присвоить себе азербайджанские земли. В начале 90-х годов прошлого столетия, воспользовавшись политическим кризисом и безвластием в Азербайджане, Армения не без помощи внешних сил изгнала азербайджанцев с исторических земель Карабаха и прилегающих районов, и на целых тридцать лет оккупировала территорию Азербайджана.

Вооруженные силы Армении, нарушив международные нормы и государственные границы Азербайджана, оккупировали 20% его территории, тогда как Нагорный Карабах признан международным правом частью суверенного Азербайджана, члена ООН. Ни одна страна в мире официально не признала самопровозглашенный режим, именуемый "нагорно-карабахской республикой", включая саму Армению. Исчерпав все политические и дипломатические ресурсы, а также многолетние безрезультатные переговоры с Арменией, Азербайджан решил положить конец военным провокациям соседней страны и 27 сентября с.г. начал военное контрнаступление за освобождение своих территорий.

За 44 дня войны, благодаря своей доблестной армии, мудрому и блестящему стратегу и военачальнику, - Верховному главнокомандующему и Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Азербайджан одержал блистательную победу, полностью разгромив противника и почти всю его военную технику. Оккупанты, отступая, тотально заминировали земли азербайджанских сел и городов, оставляя после себя города-призраки, руины и разрушения. Азербайджанские солдаты, офицеры и генералы бесстрашно сражались как на поле битвы, так и в стратегической и идеологической борьбе, проявляя беспримерный патриотизм и героизм, бесстрашно бросались в бой, защищая свою Родину, семью, будущее. В отличие от них, армянские вооруженные силы, оставляли свое вооружение и позорно бежали с поля боя.

За 30 лет оккупации уничтожены и разрушены исторические и религиозные памятники культуры Азербайджана, - как мусульманские, так и христианские, Божьи храмы превращены в свинарники, грубо нарушены законы, честь и правила христианства и ислама. Армения на протяжении долгих лет присваивала себе историческое и культурное наследие Азербайджана, нарушала конвенции ЮНЕСКО о защите историко-культурных ценностей каждого народа.

Наследие Кавказской Албании, следы которой сохранились в различных городах и селах Азербайджана, также послужили мишенью для армянских посягательств и фальсификаций. Армения, желая компенсировать свое поражение на поле боя, совершала бомбардировки мирного населения отдаленных от линии фронта городов Барда, Гянджа, Тертер, Мингячевир, Нафталан, используя запрещенные в мире баллистические и кассетные бомбы. За 44 дня военных действий на территорию Азербайджана было сброшено более 100 тысяч снарядов! Армянские войска сбрасывали на мирное азербайджанское население и фосфорные бомбы, запрещенные конвенцией ООН. Они атаковали стратегические районы Азербайджана, включая территории, по которым пролегал международный нефтепровод, находящийся вне конфликтной зоны. Контратаки азербайджанской армии не только понятны, они юридически обоснованы и справедливы, поскольку все военные действия происходили на азербайджанской территории, причем Азербайджан на протяжении всего этого времени соблюдал все международные нормы ведения военных действий и поражал только легитимные военные цели. Оккупированные территории городов и сел Азербайджана за три десятилетия были превращены в руины. Это была выжженная земля, на которой строились оборонительные укрепления и бункеры, уничтожались памятники и сжигались жилища, эксплуатировались природные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, воровались и фальсифицировались археологические материалы имеющей историческую важность Азыхской пещеры, включенной в список материального наследия ЮНЕСКО, где были найдены первые признаки человеческой жизни на земле.

Армения и ее партнеры незаконно эксплуатировали природные ресурсы на оккупированных территориях Азербайджана. С использованием бренда европейских люксовых часов происходила грабительская эксплуатация месторождений золота в Кельбаджарском районе.

Оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха и его сердце, - город-крепость Шуша были освобождены азербайджанской армией. После заключенного при посредничестве России соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, оставшиеся несколько районов в соответствии с соглашением, возвращены Азербайджану и находятся под контролем ВС Азербайджана.

Хочется верить, что здравый смысл и надежды на мирное будущее победят реваншизм и экспансионистские устремления нынешнего руководства Армении, что триумфальная победа Азербайджана в освободительной Отечественной войне остановит политику двойных стандартов и информационную войну в отношении Азербайджана.

Для меня Карабах – святая земля еще и потому, что после революции 1917 года в Карабахе работал мой дед, русский дворянин, военный врач Константин Николаевич Худяков для работы в местной больнице поселка Гадрут. После возникновения эпидемии страшной и неизлечимой болезни - чумы, он, спасая людей, писал руководству в Москву с требованием о необходимости усиления карантина. Во имя жизни других людей, с целью привлечения внимания к этой проблеме и недопущения распространения инфекции он, заразившись этой болезнью, публично сжег себя. Благодарное население из представителей разных национальностей, проживающих там, на свои собственные средства поставили ему памятник со строками из его последнего письма, а местные власти назвали его именем городскую больницу. Название больницы осталось до сих пор, несмотря на все политические катаклизмы.

Блестящая тактика и победная стратегия Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, высшего политического руководства и азербайджанской дипломатии привели борьбу Азербайджана к долгожданной победе. Девизом освободительной борьбы послужили слова «Карабах – это Азербайджан!» и «Родина – неделима, герои – бессмертны!». Азербайджан своими силами без помощи извне выполнил все четыре резолюции Совета Безопасности ООН (822, 853, 874 и 884), и очистил свою землю от оккупантов. Братская Турция была рядом с нами все эти десятилетия, помогая морально.

Вызывает сожаление тот факт, что после своей капитуляции Армения продолжает провокации, направленные на подрыв мирного соглашения, однако Азербайджан сохраняет достоинство и верность трехстороннему соглашению во имя стабильности и мира в регионе, верности международным законам и праву. Азербайджан продемонстрировал миру отсутствие у него экспансионистских устремлений, миролюбие и желание жить с армянами в дружбе и добрососедстве.

Состоявшийся в Баку военный парад Победы не только продемонстрировал справедливость Отечественной войны, но и выразил всенародную скорбь, ведь за 44 дня войны наша страна потеряла 2802 самых лучших сыновей. Как достойный ответ армянским агрессорам на параде были показаны и части военных трофеев, брошенные на поле боя убегающим противником.

Несомненно, решимость азербайджанского народа и его руководителей любой ценой освободить оккупированные территории, экономическая мощь Азербайджана, базирующаяся на богатейших природных ресурсах, прежде всего, углеводородных, блестящая дипломатия, создание современной высокотехнологической армии, включая формирование высокого волевого и психологического настроя командного и рядового состава, привели к столь блестящей Победе. Мир признал, - победа Азербайджана и его опыт в современной высокотехнологичной войне будут предметом исследований на долгую перспективу.



Культурному наследию Азербайджана в результате военной агрессии и захватнической политики Армении, продолжавшейся около 30 лет, нанесен огромный ущерб. С победоносным освобождением оккупированных территорий Азербайджан намерен восстановить древние исторические и культурные памятники Карабаха. Совершенные вооруженными силами Армении акты вандализма в отношении памятников истории и культуры на территориях Азербайджана были направлены на уничтожение культурных ценностей нашего народа. Но армянская церковь в центре Баку охраняется государством на высоком уровне, в ней сохранились тысячи книг на армянском языке, что свидетельствует о высокой нравственности и культуре азербайджанского народа, сформированной тысячелетиями.

Под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева на освобожденных территориях государство намерено провести важную работу по восстановлению памятников истории и культуры. Тяжелый 2020 год, ознаменованный глобальной пандемией коронавируса и экономическим кризисом многих стран, Президент Ильхам Алиев превратил в Год блестящей исторической победы.

Я призываю представителей культуры и искусства других стран посетить освобожденные от оккупации азербайджанские территории, чтобы воочию оценить ужасающий масштаб руин и разрушений, совершенных армянскими оккупантами.

Я призываю людей доброй воли всех стран и народов поддержать достигнутый мир на Южном Кавказе и внести свою лепту в процветание и прогресс первой демократической республики на Востоке, предоставившей в 1918году право голоса женщинам задолго до многих европейских стран. Азербайджан – родина первой оперы, первого балета, первой оперетты мусульманского Востока, и еще во многих областях культуры эта страна завоевывала пальму первенства.

Как Посол мира при ООН, женщина и музыкант, хочу надеяться, что на этой прекрасной и многострадальной земле восстановится мир и начнется мирная жизнь. Во избежание войн и трагедий, во имя счастливого будущего двух соседних народов необходимо скорейшее выполнение трехстороннего соглашения - гарантии прочного мира на Южном Кавказе. Очень хочется, чтобы жители Азербайджана и других стран высказали свое мнение в поддержку и защиту долгосрочного мира на Южном Кавказе!