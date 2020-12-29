В Азербайджане встречают героических сыновей с Карабахской Отечественной войны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане продолжают встречать героических сыновей со второй Карабахской Отечественной войны, которые доблестно бились за освобождение страны от армянских оккупантов. В каждом городе, районе, доме, дворе, семье – это очень большая радость. Этими счастливыми моментами жизни делятся пользователи соцсетей. К большому сожалению, не все вернулись с фронта. Около трех тысяч шехидов... Светлая память шехидам, скорейшего выздоровления раненым, вечная слава героям!

Некоторые видео, выставленные в соцсетях, представляет читателям Trend Life.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)