Скончался Пьер Карден
Модельер Пьер Карден умер на 99-м году жизни. Об этом, как передает ТАСС, во вторник сообщает AFP со ссылкой на семью кутюрье.
По данным агентства, Карден умер утром во вторник в Американском госпитале в пригороде Парижа.
Пьер Карден - французский модельер итальянского происхождения. Начинал как театральный художник. В 1946 году создал костюмы для фильма "Красавица и чудовище". С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, в 1950 году основал собственный дом моды.
Предпочитал абстрактный, геометризованный дизайн, считался авангардистом от моды. В 1960 году нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин, создав первую коллекцию мужской одежды. Был одним из первых, кто занялся джинсовым направлением, одеждой для молодёжи и детей.
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