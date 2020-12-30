Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО)

Социум 30 декабря 2020 19:01 (UTC+04:00)
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Наши герои, даровавшие нам свободу от армянских оккупантов, не все вернулись с войны… Они стали шехидами, покрыв себя вечной славой во имя независимости Азербайджана на поле боя, отважно сражаясь, уничтожая врага, спасая боевых соратников, все ради детей и народа Азербайджана, нашего мирного настоящего и будущего. Особое уважение шехидам-отцам... Ведь отцовская любовь проявляется с первых минут жизни маленького человечка, с первого вздоха и первого крика - это опора, сила, надежность, защита и особое чувство самопожертвования. Лишь бы ребенок вырос здоровым, образованным, счастливым, чтобы все у него было хорошо и он не знал тех тягостей в жизни, что видел его отец, желающий добиться всего этого даже ценой собственной жизни…

Без слез невозможно смотреть на эти видеокадры - отцы, прощаясь со своими детьми, целуют, обнимают, играют с ними и даже танцуют под композицию "Разлука". Вечная разлука... Эти дети больше не смогут почувствовать отцовское тепло, любовь и защиту, не пойдут с ними за руки в школу, не будут вместе радоваться успехам, не услышат наставления и пожелания счастливой жизни на свадьбе…

На этих фото и видео добровольцы, солдаты и офицеры - Субхи Мурсалиев, Асиман Алиев, Атамали Мусаоглу, Садиг Мамедов, Кянан Исрафилов, Шамиль Бабаев, Рашад Алиев, Фармин Алиев, Пярвиз Мамедов, Тапдыг Гурбаналиев, Ахмед Аманов, Ильгар Мурадов, Эльчин Сулейманов, Мехраб Нифталиев… Около трех тысяч шехидов, отцов, сыновей, братьев, друзей… Вечная память шехидам и слава героям!

(Автор: Вугар Имановт Редактор: Наталья Кочнева)

Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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