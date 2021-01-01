Новогоднюю ночь азербайджанцы встретили на Аллее шехидов, в небо запущены фонарики в память о шехидах Карабахской войны, прозвучал гимн (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане в этом году, несмотря на победу над агрессивным режимом Армении, не стали торжественно отмечать наступление нового года. В ночь с 31 декабря на 1 января азербайджанцы встретили на Аллее шехидов, в небо запущены горящие фонарики в память о 2823 шехидах Карабахской Отечественной войны и 100 мирных жителях, ставших жертвами в результате армянских ракетных обстрелов городов и сел страны, прозвучал гимн Азербайджана, сообщает Trend Life.

Напомним, что 31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев всего мира, который воплощает в себе чувства национального единства, любви к Азербайджану, уважения к национально-духовным ценностям, привязанности к Родине.

16 декабря 1991 года на заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, проводимом под председательством Гейдара Алиева, было принято решение об учреждении Дня солидарности азербайджанцев мира. Для принятия законодательного акта в связи с этим, Верховный Меджлис направил обращение в парламент страны – Верховный Совет. 25 декабря Национальный совет Верховного Совета Азербайджанской Республики, учитывая обращение, принял закон об объявлении 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира.

(Автор: Вугар Иманов)