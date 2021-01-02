В Шуше будет построен пятизвездочный отельный комплекс "Karabakh Victory" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Шуше будет построен пятизвездочный отельный комплекс "Karabakh Victory" ("Qarabağ Zəfər"), сообщает Trend Life со ссылкой на страницу компании Karabakh Construction MMC, которая будет реализовывать проект для развития туризма в городе и Карабахском регионе.

Жизнь в древнем азербайджанском городе Шуша налаживается. Напомним, что Шуша после 28 летней армянской оккупации была освобождена армией Азербайджана 8 ноября. В город обеспечена подача электроэнергии и воды, действует мобильная связь, открываются магазины продовольственных и кондитерско-хлебобулочных изделий, постепенно восстанавливается городская инфраструктура. Возобновила работу Шушинская радиотелевизионная станция (RTYS), транслируются отечественные теле-и радиоканалы. Строится новая дорога, которая будет проходить вдоль лесов Топхана в село Дашалты, а оттуда в город Шуша. Для подключения города к общей энергосистеме Азербайджана и его обеспечения устойчивой электроэнергией ОАО "Азерэнержи" прокладывает высоковольтную линию электропередачи напряжением 110 киловольт от Физули до города Шуша. Состоялось открытие административного здания Шушинского районного управления Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. Уже учреждено Карабахское адвокатское бюро, которое будет располагаться в Шуше.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)