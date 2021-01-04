Нефтяник с душой романтика Шахгюндюз Джаббаров – герой Карабахской войны. Он шел в бой, играя в душе на сазе (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Он был нефтяником, но в душе настоящим ашугом – играл на сазе и сочинял стихи, прекрасно исполнял свои композиции. Сослуживцы говорят, что и в бой он шел, играя в душе на сазе…

В рамках проекта "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" ("Шехиды не умирают, Родина неделима") представляем читателям Trend Life материал о 25-летнем Шахгюндюзе Джаббарове, который за героизм во время Второй Карабахской - Отечественной войны был посмертно удостоен трех медалей "Vətən uğrunda" (За Отчизну), "Füzulinin azad olunmasına görə" (За освобождение Физули) и "Xocavəndin azad olunmasına görə" (За освобождение Ходжавенда).

Шахгюндюз Джаббаров родился 13 января 1995 года в селе Моллалы Бардинского района, где его семья обосновалась с 1992 года после оккупации армянскими агрессорами села Огулдере Лачинского района. Их было четверо братьев и одна сестра, и родители всегда воспитывали их в патриотическом духе.

С детства Шахгюндюза привлекала романтика профессии нефтяника. Нефтяники всегда пользовались большим уважением в Азербайджане – о представителях этой профессии, которые вносят большой вклад в развитие страны, писали книги, снимали фильмы. После школы Шахгюндюз поступил на нефтегазовый и горнодобывающий факультет Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности. Но также его влекли творчество, национальная музыка, еще в детстве он сам научился играть на сазе, стал сочинять стихи, радовал своим исполнением на семейных торжествах и праздниках. Завершив бакалавриат вуза в 2016 году, он был призван на военную службу. За отличие на военной службе был отмечен почетным дипломом со стороны генерал-майора Маиса Бархударова. С 2018 года работал бурильщиком на месторождениях нефтегазодобывающего управления "28 Мая" производственного объединения "Азнефть" SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана). Во время очередной армянской провокации летом 2020 года в Товузском районе Азербайджана вместе с младшим братом решил записаться добровольцем. С первых дней Второй Карабахской - Отечественной войны добровольцем отправился на фронт. Стал шехидом 25 октября во время освобождения села Абдурахманлы Физулинского района.

Отец шехида Габиль Джаббаров вспоминает: "Шахгюндюз хотел записаться добровольцем еще во время апрельских событий 2016 года, но его не взяли, так как он был студентом. Когда 30 сентября его призвали на фронт, он находился в Барде, помогал раненым в госпитале. Шахгюндюз был пулеметчиком, но попросился в батальон спецназа, чтобы быть на передовой. Мой сын всегда был храбрым и отважным, очень любил национальную музыку, даже хотел продолжить творческую деятельность, но желание стать нефтяником преобладало. Тем не менее в свободное время всегда играл на сазе. Для него этот музыкальный инструмент был душой и сердцем".

Мать шехида Симузар Джаббарова рассказывает: "Когда сыну пришла повестка о призыве в армию, счастью его не было предела. Он рвался в бой, чтобы освободить Родину от оккупантов. Самой большой мечтой Шахгюндюза было водрузить флаг Азербайджана в Лачине, увидеть отчий дом, откуда мы были изгнаны армянскими агрессорами в 1992 году, прогуляться по горам, сыграть на вершинах гор на сазе. Уходя на фронт, он взял с собой флаг Азербайджана, который его дядя забрал с собой, уходя из Лачина. Сын хотел водрузить его в нашем родном селе Огулдере. К сожалению, ему не было суждено это сделать, но когда мы с его отцом вернемся в родной край, обязательно это сделаем. В этом флаге Азербайджана будет воплощен мой героический сын!"

(Автор: Вугар Иманов)