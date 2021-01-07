19-летний артиллерист Агшин, племянник народного артиста Рафига Азимова – герой Карабахской войны: Наши снаряды били точно по врагу (ФОТО)

Социум 7 января 2021 19:29 (UTC+04:00)
19-летний артиллерист Агшин, племянник народного артиста Рафига Азимова – герой Карабахской войны: Наши снаряды били точно по врагу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Артиллерийское дело известно с давних времен. Такие войска или подразделения на протяжение долгого времени считаются главной силой, направленной на то, чтобы поражать позиции противника на расстоянии. Нашей исторической гордостью являются генералы - Али Ага Шихлинский и Самедбек Мехмандаров, прославленные артиллеристы, которые были еще участниками русско-японской и Первой мировой войн, создавшие армию Азербайджанской Демократической Республики и обогатившие военную науку не только нашей страны, но и мирового военного дела.

Очередной материал Trend Life в рамках проекта "Герои Карабахской войны" посвящен Агшину Тофиг оглу Азимову, который за героизм во Второй Карабахской Отечественной войне удостоен трех медалей: "За освобождение Лачина", "За освобождение Джебраила" и "За освобождение Губадлы".

Агшин родился 10 марта 2000 года в Баку. Племянник народного артиста Рафига Азимова. Учился в школе № 226, после девятого класса на протяжение четырех лет учился в Московском колледже по направлению "Маркетинг". После окончания вернулся на родину, чтобы пройти военную службу, где его и застала война. Он принимал участие в боях на Физулинском, Лачинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях.

По словам солдата, с детства у него была особая тяга к артиллерийской сфере, поэтому и выбрал службу в ней.

"Для артиллериста важны: точность, аккуратность, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность, склонность к работе с техникой, аналитический ум и математические способности. К основным особенностям этого дела относится то, что человек должен находиться в постоянной боевой готовности, так как в любой момент понадобится его взаимодействие со сложной военной техникой, электроникой и радиоаппаратурой", - сказал Агшин.

Артиллерист – это человек с молниеносной реакцией, высокой концентрацией и самодисциплиной.

"В нашем подразделении было шесть артиллерийских установок, которыми мы уничтожили большое количество вражеской техники, живой силы и укрепленных пунктов противника. Во время ведения боевых действий несколько солдат были ранены. Но главное, наши снаряды били точно по врагу – это и было нашей основной задачей и целью. Все мы гордимся, что защищали свою Родину, не задумываясь о ранениях или смерти. Конечно, все могло произойти, но главным была победа и мы ее добились. Около трех тысяч наших воинов стали шехидами, немало раненых. Светлая память погибшим, терпения их родителям и семьям, мы за всех отомстили, в том числе и за героев первой Карабахской войны",– сказал Агшин Азимов, который после демобилизации хочет и дальше приносить пользу стране, но теперь в бизнес-сфере.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

19-летний артиллерист Агшин, племянник народного артиста Рафига Азимова – герой Карабахской войны: Наши снаряды били точно по врагу (ФОТО) - Gallery Image
19-летний артиллерист Агшин, племянник народного артиста Рафига Азимова – герой Карабахской войны: Наши снаряды били точно по врагу (ФОТО) - Gallery Image
19-летний артиллерист Агшин, племянник народного артиста Рафига Азимова – герой Карабахской войны: Наши снаряды били точно по врагу (ФОТО) - Gallery Image
19-летний артиллерист Агшин, племянник народного артиста Рафига Азимова – герой Карабахской войны: Наши снаряды били точно по врагу (ФОТО) - Gallery Image
19-летний артиллерист Агшин, племянник народного артиста Рафига Азимова – герой Карабахской войны: Наши снаряды били точно по врагу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний артиллерист Агшин, племянник народного артиста Рафига Азимова – герой Карабахской войны: Наши снаряды били точно по врагу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний артиллерист Агшин, племянник народного артиста Рафига Азимова – герой Карабахской войны: Наши снаряды били точно по врагу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
19-летний артиллерист Агшин, племянник народного артиста Рафига Азимова – герой Карабахской войны: Наши снаряды били точно по врагу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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