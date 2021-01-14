Скончался заслуженный артист Азербайджана Исмаил Алекберов – "Шах Исмаил", "Кёроглу", "Лейли и Меджнун", "Ашуг Гариб" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На 82 году жизни от коронавируса скончался оперный исполнитель, педагог, заслуженный артист Азербайджана Исмаил Алекберов, сообщает Trend Life.

Исмаил Алекберов родился в Баку. Выпускник отдела мугама Бакинского музыкального училища имени Асафа Зейналлы и культурно-просветительского факультета Азербайджанского государственного института искусств. С 1971 года солист Азербайджанского государственного театра оперы и балета. Зрителям запомнился по ролям в спектаклях, поставленным по классическим произведениям Узеира Гаджибейли "Кёроглу", "Асли и Керем" и "Лейли и Межднун", Муслима Магомаева "Шах Исмаил", Зульфугара Гаджибекова "Ашуг Гариб", Шафиги Ахундовой "Скала невесты", Рамиза Мустафаева "Вагиф" и т.д. Был преподавателем Бакинской детской музыкальной школы.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)