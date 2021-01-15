Сначала они распродавали экспонаты музеев, музыкальные инструменты великих мастеров, затем… - всемирно известный фотограф о разрушениях в городе Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный фотограф Реза Дегати на своей официальной странице в Instagram продолжает делиться фотографиями, свидетельствующими о вандализме армянских оккупантов в городе Шуша, сообщает Trend Life.

Говоря о городе, он подчеркивает, что Шуша - это жемчужина культуры Азербайджана, где жили и творили известные поэты, писатели, музыканты, певцы, художники: "Каждый старый дом был музеем, мастерской, местом творчества".

Вернувшись в освобожденный город Шуша через 28 лет, Дегати был потрясен, увидев, что эти старинные дома, музеи, мастерские, памятники были разграблены и разрушены, некоторые - до основания.

Фотограф пишет, что оккупанты тем самым преследовали цель уничтожить и стереть с лица земли культуру и историю.

"Сначала они распродавали экспонаты музеев, музыкальные инструменты великих мастеров, затем - двери, окна, трубы, предметы из ценных металлов, и в конце остались только безмолвные стены. Они стерли с лица земли 15 мечетей из 17", - пишет Дегати.

Отметим, что Реза Дегати - известный фотожурналист, сотрудничавший с ведущими мировыми изданиями. Он родился в 1952 году в Тебризе, а сейчас живет и работает в Париже.

Реза Дегати объездил практически весь мир, часто бывает в Азербайджане. Освещал Карабахскую войну и события января 1990 года, встречался с беженцами и вынужденными переселенцами. Дегати побывал во всех уголках Азербайджана и запечатлел в фотографиях повседневную жизнь, быт, обычаи и традиции народа. В Азербайджане проходили выставки работ Резы Дегати.

(Автор: Джани Бабаева)