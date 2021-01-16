Всемирно известный фотограф Реза Дегати рассказал французскому телеканалу об истории города Шуша (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный фотограф Реза Дегати стал гостем французского телеканала TV5MONDE, где в эфире рассказал об истории города Шуша, отметив, что его основа была заложена Карабахским ханом Панах Али-ханом.

Дегати подчеркнул, что Шуша является центром культуры Азербайджана, где родились известные композиторы, музыканты, поэты, писатели. В ходе передачи были продемонстрированы крепостные стены, окружающие исторический центр города Шуша. Было отмечено, что город освобожден от 30-летней армянской оккупации.

Известный фотограф рассказал также о предвзятом отношении, проявленном французскими медиа во время Второй Карабахской войны. Дегати сказал, что во время войны многие журналисты французских медиа были на стороне Армении. Около 100 из них освещали конфликт с нужной для этой страны позиции.

"Я был единственным журналистом из Франции, освещающим конфликт с азербайджанской стороны. Обычно, посещая зоны конфликта, стараюсь показать страдания людей. Во время Первой Карабахской войны - в 1992 году, я также был на стороне Азербайджана. Видел массовую резню, учиненную вооруженными силами Армении, страдания азербайджанского народа и старался запечатлеть все это на камеру, а затем распространять", - отметил он.

В передаче Реза Дегати рассказал о том, что Армения подвергла обстрелу из кассетных бомб гражданское население азербайджанских городов, расположенных далеко от зоны боевых действий.

Фотограф подчеркнул, что город Барда подвергся ракетному обстрелу со стороны Армении, были убиты мирные граждане. Показав фотографию с похорон жителя Барды, ставшего жертвой обстрела со стороны Армении, Дегати сказал, что во время войны Армения убивала гражданское население.

Было подчеркнуто, что, несмотря на запрет Женевских конвенций использовать кассетные бомбы, Армения применяла их, в результате чего только в Барде погибло более 20 гражданских лиц.

Дегати подчеркнул, что он старается донести до всего мира боль страдающего от войны гражданского населения.

В передаче Реза Дегати рассказал о мультикультурализме в Азербайджанской Республике, продемонстрировал отражающие это фотографии. Он подчеркнул, что в Азербайджане представители различных религиозных общин живут в атмосфере мира и добрососедства. Фотожурналист отметил, что Азербайджан всегда привлекает внимание своей религиозной толерантностью, поэтому в этом плане является образцом для государств мира, ведь подобной толерантности не встретишь даже в европейских странах.

(Текст: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)