В Баку состоялась встреча с семьями работников культуры, ставших шехидами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По поручению министра культуры Азербайджана Анара Керимова организована встреча с семьями работников культуры, ставших шехидами Второй Карабахской войны, и ранеными в ходе боевых действий, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства. Мероприятие прошло в Национальной библиотеке в Баку.

Вначале минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя защиты территориальной целостности Родины.

И.о заведующего отдела по вопросам региональной политики Министерства культуры Вугар Мамедов поздравил участников мероприятия с Великой Победой в Отечественной войне, подчеркнув, что во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым наша доблестная армия освободила исконные земли Азербайджана, которые находились под оккупацией около 30 лет.

Вугар Мамедов отметил, что на войне, закончившейся исторической Победой Азербайджана, восемь работников культуры стали шехидами, 10 работников культуры получили ранения. Более 160 человек из числа близких родственников работников культуры стали шехидами.

По его словам, министерство оказало материальную помощь семьям работников культуры, ставших шехидами, а также раненых в боях за территориальную целостность Азербайджана. Данный вопрос всегда будет находиться в центре внимания ведомства, и в дальнейшем в этом направлении будут предприняты важные шаги. Будет проведена работа по созданию в учреждениях культуры, где работали шехиды, уголков памяти, кроме того, народные театры, действующие в регионах, поставят спектакли, посвященные их боевому пути и т.д.

После этого члены семей шехидов выступили с предложениями об увековечивании памяти своих близких. Работники культуры, раненые в ходе боев, выразили признательность Министерству культуры за оказанное им внимание.

Далее на мероприятии был продемонстрирован видеоролик, посвященный деятелям культуры.

Отметим, что с первых дней войны в добровольцы записались и сотрудники учреждений культуры, и 65 человек из них приняли участие в Отечественной войне.

Восемь работников культуры стали шехидами – учитель Детской музыкальной школы № 3 города Физули Тогрул Гаджиев, учитель Детской школы искусств имени Бейбутова в Гобустане Рауф Алиев, экскурсовод Мавзолея Низами в городе Гянджа Хикмет Мамедов, учитель Детской музыкальной школы в городе Гёйчай Алим Ибрагимов, учитель Детской музыкальной школы села Махмудлу Джебраильского района Замин Рагимов, заведующий курсом Центра культуры в Лянкяране Турал Гумматов, светооператор Азербайджанского государственного академического музыкального театра Алиага Мамедов, педагог Детской музыкальной школы города Тертер Мехман Алиев.

Десять работников культуры были ранены в боях – ведущий специалист Исмаиллинского регионального Управления культуры Орхан Бабазаде, член Государственного ансамбля песни и танца "Göygöl" Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова Фаррух Гасанов, заведующий городским творческим клубом №1 Балакенского района Туран Мусаев, сотрудник Детской музыкальной школы имени Дж. Джаббарлы города Лянкяран Джамаладдин Шахмамедов, методист Краеведческого клуба №6 города Евлах Аламдар Гулиев, педагог Детской школы искусств поселка Гобу Абшеронского района Масим Масимзаде, научный сотрудник Дома-музея Леопольда и Мстислава Ростроповичей Вугар Мамедзаде, монтажер студии "Dublaj" Омар Мирзаханов, художник Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Тарлан Аскерли, танцор ансамбля Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Фирдовси Эйвазов.

Медалью "За Отчизну" посмертно награждены: Алиага Мамедов, Тогрул Гаджиев, Рауф Алиев, Хикмет Мамедов, Алим Ибрагимов, Замин Рагимов, Турал Гумматов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)