Молодежь - наше будущее: Рамиль Гасымов вручил почетные грамоты сотрудникам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По случаю Дня молодежи Азербайджана, который отмечается 2 февраля, состоялась встреча руководства Дворца Гейдара Алиева с коллективом учреждения, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

Директор Дворца Гейдара Алиева Рамиль Гасымов отметил, что основание Дня молодежи Азербайджана связано с именем Общенационального лидера Гейдара Алиева. В 1996 году был проведён I Форум азербайджанской молодёжи. В1997 году Общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал распоряжение, согласно которому день проведения I Форума азербайджанской молодёжи – 2 февраля, был объявлен Днем молодежи Азербайджана.

По словам Гасымова, все это было ярким проявлением большой заботы Гейдара Алиева о молодежи.

Было подчеркнуто, что заложенная великим лидером Гейдаром Алиевым молодежная политика сегодня успешно продолжается. Одним из основных направлений государственной политики является забота о молодом поколении, установлении с ним постоянного диалога, молодежь всегда находится в центре внимания.

Директор отметил значимость привлечения в коллектив представителей молодежи, а также их активное участие в культурно-массовых мероприятиях.

Он добавил, что увеличение числа представителей молодежи в рядах коллектива имеет важное значение для больших перспектив будущего Дворца, в котором созданы все условия для развития представителей молодежи, повышения их навыков и знаний.

Гасымов выразил уверенность, что молодые члены коллектива Дворца в ближайшем будущем будут активно участвовать в процессе развития сферы культуры и искусства, внесут свой вклад в проводимую работу.

В завершении встречи группе молодых сотрудников Дворца, среди которых присутствовал участник Второй Карабахской войны Азай Азаев, были вручены почетные грамоты.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)