В Баку прошла встреча с делегацией Союза инженеров и архитекторов тюркского мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева встретилась с делегацией Союза инженеров и архитекторов тюркского мира, сообщили Trend Life в пресс-службе фонда.

Во встрече приняли участие представители организации во главе с генеральным секретарем Ильясом Демирчи.

Президент Фонда Гюнай Эфендиева особо подчеркнула поддержку тюркоязычных стран, в частности братской Турции, в справедливой борьбе за освобождение исконных земель Азербайджана от армянской оккупации в период 44-дневной войны.

"Этим еще раз всему миру доказана вечность и нерушимость дружбы и солидарности Турции и Азербайджана" - сказала Гюнай Эфендиева.

Она также отметила конструктивное сотрудничество между Фондом и Союзом: "Союз инженеров и архитекторов Тюркского мира объявил 2016 год "Годом Гейдара Алиева" в знак уважения к памяти общенационального лидера азербайджанского народа, и совместно с Международным фондом тюркской культуры и наследия в Анкаре состоялась церемония открытия года".

Гюнай Эфендиева также затронула вопрос о разрушенных исторических, религиозных и культурных памятниках Азербайджана, находящихся в Карабахе. Президент Фонда подчеркнула, что армянский вандализм против материально-культурного наследия Азербайджана является результатом около 30-летней оккупации. Она отметила, что МФТКН является международной организацией, которая первой в лице руководителя посетила освобожденные от оккупации земли Азербайджана.

Генеральный секретарь Союза инженеров и архитекторов Тюркского мира Ильяс Демирчи выразил особое удовлетворение своими визитами в Азербайджан, а также в МФТКН. Он отметил, что полное освобождение исконных земель Азербайджана от оккупантов и завоеванная славная Победа - гордость всего тюркского мира. Было подчеркнуто, что с возвращением исторических территорий Азербайджан еще раз сохранил свою национальную идентичность. Ильяс Демирчи также решительно осудил действия по разрушению и осквернению архитектурных памятников, а также сообщил о планируемых работах по восстановлению архитектурного наследия.

Следует отметить, что делегация СИАТМ прибыла в Азербайджан для участия в конференции "Прошлое, настоящее и будущее Карабаха", проводимую МФТКН с целью обсуждения ущерба, нанесенного материальным и культурным памятникам, расположенным в Нагорно-Карабахском регионе в период армянской оккупации, а также для предстоящей работы в этом направлении.

Затем стороны обменялись сувенирами.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)