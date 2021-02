Корреспондент Trend номинирован на международную награду MARWAH STUDIOS за вклад в пропаганду кинематографа

БАКУ /Trend Life/ - Корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов номинирован на международную награду MARWAH STUDIOS Awards за вклад в пропаганду кинематографа в области журналистики от Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Narimanfilm.

Церемония награждения состоится 13 февраля в рамках девятого Global Festival of Journalism (Глобальный фестиваль журналистов), организованного İnternational Chamber of Media&Entertainment Industry, MARWAH STUDIOS и Pioner in Media Education, который пройдет в онлайн-формате с 12 по 14 февраля. В рамках фестиваля пройдут семинары, выставки, панельные дискуссии, интервью, презентации книг, ворк-шопы, ревью фильмов и презентации. Фестиваль традиционно проходит в городе Ноида (Индия).

(Редактор: Наталья Кочнева)