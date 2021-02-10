Последняя черта... В Баку представлен необычный проект о борьбе с пандемией (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку на первом специализированном медицинском онлайн-канале Medical Media состоялась презентация танцевального этюда "Son Hədd" ("Последняя черта"), посвященного памяти жертв коронавирусной инфекции и борьбе работников медицинской сферы с COVİD-19, сообщает Trend Life.

Хореографическая композиция подготовлена на основных аспектах статьи заведующей кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Азербайджанского медицинского университета, доктора медицинских наук Малахат Султановой "COVİD-19 pnevmoniyası: diaqnostikasında və menecmentində radioloqun rolu" ("Пневмония COVİD-19: роль радиолога в диагностике и управлении").

Хореографическая композиция создана для международного фестиваля, ежегодно проводимого престижным журналом "SCİENCE", и утверждена на участие в конкурсе.

Проект объединяет науку и искусство. Музыкальную композицию исполняют заслуженные артисты Азербайджана - пианист Исфар Сарабский и исполнитель на таре Шахрияр Иманов.

Автор идеи хореографической композиции - офтальмолог Лейла Казымова. В проекте заняты актеры - Гюляр Набиева, Айгюн Фатуллаева, Инджи Гашимова, а также доктор медицинских наук Малахат Султанова.

Режиссер-постановщик композиции - Сади Мамедов, постановщик танца – выпускник Театрального института имени Бориса Щукина (Россия) Вюсал Мехралиев. Генеральный продюсер проекта - основатель онлайн-канала Medical Media Азер Худиев.

Выступая на мероприятии Азер Худиев отметил, что актеры полностью передали чувства, которые испытывают пациенты с диагнозом коронавирус. Он добавил, что для Medical Media реализация данного проекта - новый этап в деятельности и большая гордость за работу, которая участвует в международном фестивале.

Худиев рассказал о деятельности онлайн-канала Medical Media, который функционирует с 2020 года, отметив, что первое видео на канале было опубликовано восемь месяцев назад. За период деятельности канала было снято более 1300 видеороликов как научно-академического, так и публицистического характера.

Малахат Султанова выразила признательность создателям проекта, подчеркнув, что актеры с помощью жестов, мимики и пластики полностью отразили переживания людей с диагнозом COVİD-19.

Было отмечено, что люди, услышав о диагнозе COVİD-19, ни в коем случае не должны терять надежду и впадать в панику, необходимо просто вовремя обратиться к врачу и следовать всем необходимым рекомендациям.

Лейла Казымова, говоря о важности проекта, добавила, что медицинский язык трудный, и иногда он пугает, но передать знания, важную и необходимую информацию можно и с помощью искусства. Композиция "Son Hədd" на языке хореографии рассказывает о проблемах, вызванных COVİD-19.

На мероприятии член Рабочей группы по вопросам инфекционных болезней TƏBİB Назрин Мустафаева, постановщик танца Вюсал Мехралиев, директор Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов Фехруз Шамиев и другие поделились впечатлениями от проекта.

Хореографическая композиция отражает трудности, которые принесла пандемия коронавируса в нашу жизнь, борьбу людей с инфекцией, а также битву, которую ведут медицинские работники за здоровье и жизнь пациентов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)