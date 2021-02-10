Министерство культуры Азербайджана об основных целях на 2021 год
БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана объявило об основных целях на 2021 год, сообщили Trend Life в ведомстве.
В сообщении отмечено, что азербайджанский народ по праву гордится своим историко-культурным наследием, фольклором, богатой литературой, искусством и музыкальной культурой.
Культура Азербайджана несет в себе материальные и духовные ценности, созданные нашим народом на протяжении тысячелетий и передаваемые из поколения в поколение.
Министерство культуры Азербайджана объявило об основных целях на 2021 год, направленных на сохранение, развитие, обогащение и передачу следующему поколению богатой культуры и материально-духовного наследия нашего народа, пропаганды его во всем мире, а также эффективной реализации государственной политики в данной области:
- Проведение реформ в области культуры и системы управления;
- Развитие и обогащение культуры и творчества;
- Создание новых культурных ценностей, развитие творческих индустрий;
- Сохранение, восстановление и развитие культурного наследия;
- Возвращение культуры в Карабах, восстановление культурного наследия и инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях;
- Реализация мероприятий и проектов на местном и международном уровнях в связи с "Годом Низами Гянджеви";
- Усиление пропаганды азербайджанской культуры в мире, укрепление международного сотрудничества;
- Реализация проектов и мероприятий с целью пропаганды азербайджанской культуры внутри страны;
- Разрешение призывов, возникших в сфере культуры в связи с пандемией COVID-19.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)