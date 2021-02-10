Министерство культуры Азербайджана об основных целях на 2021 год

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана объявило об основных целях на 2021 год, сообщили Trend Life в ведомстве.

В сообщении отмечено, что азербайджанский народ по праву гордится своим историко-культурным наследием, фольклором, богатой литературой, искусством и музыкальной культурой.

Культура Азербайджана несет в себе материальные и духовные ценности, созданные нашим народом на протяжении тысячелетий и передаваемые из поколения в поколение.

Министерство культуры Азербайджана объявило об основных целях на 2021 год, направленных на сохранение, развитие, обогащение и передачу следующему поколению богатой культуры и материально-духовного наследия нашего народа, пропаганды его во всем мире, а также эффективной реализации государственной политики в данной области:

- Проведение реформ в области культуры и системы управления;

- Развитие и обогащение культуры и творчества;

- Создание новых культурных ценностей, развитие творческих индустрий;

- Сохранение, восстановление и развитие культурного наследия;

- Возвращение культуры в Карабах, восстановление культурного наследия и инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях;

- Реализация мероприятий и проектов на местном и международном уровнях в связи с "Годом Низами Гянджеви";

- Усиление пропаганды азербайджанской культуры в мире, укрепление международного сотрудничества;

- Реализация проектов и мероприятий с целью пропаганды азербайджанской культуры внутри страны;

- Разрешение призывов, возникших в сфере культуры в связи с пандемией COVID-19.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)