Эвакуация и экстренное спасение музейных коллекций и ценностей – опыт Азербайджана представлен мировой общественности (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского национального музея ковра, председатель Азербайджанского национального комитета ICOM (Международный совет музеев) Ширин Меликова выступила с презентацией на онлайн-семинаре "Эвакуация и экстренное спасение музейных коллекций и ценностей", организованном по инициативе Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы, сообщили Trend Life в пресс-службе ICOM.

Вебинар проведен с целью повышения потенциала музейных работников Центральной Азии и Южного Кавказа, развития их знаний и навыков в профессиональной деятельности.

Как основной докладчик Ширин Меликова поделилась передовым опытом по этой актуальной для современных музеев проблеме. Было отмечено, что ситуация, сложившаяся во многих музеях мира из-за чрезвычайных ситуаций и боевых действий в последние годы, показывает важность серьезного отношения к этой проблеме как к важнейшему направлению музейной работы. Она подчеркнула, что требуется слаженная командная работа соответствующих ведомств в связи с эвакуацией музейных экспонатов.

Ширин Меликова также проинформировала участников семинара об организации музейной работы и экстренной эвакуации ценных музейных предметов в период армянской агрессии в Карабахе и прилегающих семи районах Азербайджана.

Она рассказала, что Азербайджанский национальный комитет ICOM подготовил инструкции по эвакуации ценностей для действующих в нашей стране музеев в 2020 году на основании соответствующих международных документов ЮНЕСКО. Был также представлен опыт Азербайджанского национального музея ковра в этой сфере в сотрудничестве с музейными работниками из столицы и регионов, проведения тренингов и семинаров.

Ширин Меликова подчеркнула, что после снятия ограничений по пандемии в нашей стране работа в этом направлении будет продолжена. Особое внимание будет уделено музеям, расположенным в приграничных с Арменией регионах, а также в районах, подверженных стихийным бедствиям.

Она также рассказала о важности оцифровки музейных коллекций, сортировки их по национальному, мировому и другому значению, составления специальных карт экспозиций и фондов.

В дополнение к плану эвакуации она подчеркнула необходимость подготовки списков с указанием разделения обязанностей сотрудников в случае военного конфликта, той или иной стихийной чрезвычайной ситуации или пожара, а также необходимость тесного сотрудничества музеев с Министерством по чрезвычайным ситуациям.

В онлайн-семинаре приняли участие сотрудники музеев Центральной Азии и Южного Кавказа, представители уполномоченных государственных органов, исследовательских организаций, НПО и гражданского общества. В завершение мероприятия Ширин Меликова ответила на вопросы участников.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)