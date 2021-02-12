Азербайджан и учреждение Международного дня тюркского языка: Алфавит имеет особое значение в жизни каждого народа

БАКУ /Trend Life/ - Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева приняла участие в консультативном совещании, посвященном учреждению Международного дня тюркского языка в ЮНЕСКО, организованном Национальной комиссией Турции по делам ЮНЕСКО, сообщили Trend Life в пресс-службе МФТКН.



В мероприятии также приняли участие руководители и представители организаций Тюркского сотрудничества, таких как Тюркский Совет, ТЮРКПА, ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, а также национальные комиссии Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана по делам ЮНЕСКО, ученые и другие официальные лица.

Обратив внимание на расширение сотрудничества между тюркоязычными странами, сохранение языкового и культурного разнообразия, участники встречи обсудили вопросы по внесению в ЮНЕСКО проекта резолюции о провозглашении Международного дня тюркского языка.



Генеральный секретарь Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО Оджал Огуз отметил, что богатый тюркский язык подарил мировому культурному наследию великие произведения, и подчеркнул значимость его распространения среди более широких цивилизаций. Он также рассказал о важности проведения мероприятий совместно с Национальными Комиссиями тюркских стран по делам ЮНЕСКО и организациями Тюркского сотрудничества о провозглашении Международного дня тюркского языка со стороны ЮНЕСКО.



Гюнай Эфендиева подчеркнула значимость события, которое придаст еще больший импульс в продвижение многовековой истории и культуры тюркоязычных народов на международной арене. Было отмечено, что тюркские народы, обладающие уникальной культурной историей, создали замечательные произведения как в устной, так и в письменной форме.

"Тюркский язык имеет древнюю историю и корни. Важнейшей функцией языка является не только отражение мира человека, но и сохранение культуры в целом, а также передача ее из поколения в поколение. Именно поэтому язык играет важную роль в формировании личности, народа, нации и национальной идентичности. Тюркский язык обладает глубокими корнями и обширной географией", - сказала президент Фонда.

Гюнай Эфендиева отметила, что алфавит имеет особое значение в жизни каждого народа, а также в формировании его письменной культуры.

"Переход Азербайджана на латинский алфавит под руководством великого сына Азербайджана и Тюркского мира Гейдара Алиева, а также решения, принятые Казахстаном и другими тюркоязычными странами по использованию латинской графики, способствуют укреплению отношений между Тюркскими странами", – сказала она, подчеркнув, что объявление президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 2021 года Годом Юнуса Эмре и Тюркского языка является знаменательным событием для тюркского мира.

Президент Фонда отметила, что одними из главных приоритетов деятельности МФТКН являются мероприятия, проекты и программы по изучению и продвижению богатого наследия тюркского мира. МФТКН будет поддерживать инициативы по сохранению культурного наследия тюркского мира как в рамках проектов ЮНЕСКО, так и в мировом масштабе.

На встрече состоялся обмен мнениями, выдвинуты предложения об учреждении Международного дня тюркского языка.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)