Ходжалы-История-Справедливость: глазами художников

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи" 24-27 февраля пройдет онлайн-выставка "Xocalı-Tarixi-Ədalət" ("Ходжалы–История-Справедливость"), посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщили Trend Life организаторы.

Вошедшие в экспозицию работы отражают боль Ходжалинской трагедии, кровавую расправу над мирными жителями, решимость и мужество азербайджанского народа в борьбе за территориальную целостность страны.

В экспозицию войдут работы Назима Мамедова, Байрама Гасымханлы, Фуада Гафарова, Джамиля Гулиева, Мирзааги Гафарова, Назима Рахманова, а также ряд работ с итоговой выставки конкурса "Xocalı - şəhid şəhər" ("Ходжалы – город шехидов").

Онлайн-выставка будет представлена на страницах в социальных сетях Азербайджанской государственной картинной галереи.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)