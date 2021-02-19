Для людей с ограниченными возможностями по зрению представлен роман "Yenilməz" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - ​В Национальном паралимпийском комитете Азербайджана состоялась презентация аудио версии романа Ильгара Фахми "Yenilməz" (Непобедимые, Неудержимые) для людей с ограниченными возможностями по зрению, сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

В мероприятии, приуроченном к 25-летию НПКА, приняли участие: президент НПКА Ильгар Рагимов, технический директор Ресурсного центра Брайля Фирудин Иманов, инвалиды по зрению - член Союза писателей Азербайджана Эльдар Шамсиев, директор музыкальной школы № 38 Асаб Алиев, главный тренер по голболу Захир Абдуллаев, тренер Ризван Ибрагимов.

В романе повествуется о жизни человека, который в результате аварии оказывается в инвалидной коляске, сталкивается с большими трудностями, но присоединение к паралимпийскому движению возвращает его к жизни, он находит для себя новый путь для движения вперед.

Президент НПКА Ильгар Рагимов рассказал, что в ноябре 2019 года по случаю 30-летия Международного Паралимпийского комитета в Театре юного зрителя в Баку прошло международное гала-представление под названием "Yenilməz". В проекте, организованном Фондом Гейдара Алиева и НПКА, были представлены продемонстрированные посредством театра теней, ультрафиолетового шоу и пантомимы истории судеб людей с физическими ограничениями. На мероприятии было также представлено лого "Yenilməz", которое отражает паралимпийский дух. Факел в центре лого олицетворяет способности и победный дух. Языки пламени окрашены в цвета азербайджанского флага. В нижней части расположен символ Международного Паралимпийского комитета "Дух в движении". В лого в форме сердца также олицетворен образ жизни, отражающий успех и динамику. Было множество именитых зарубежных гостей, проект вызвал большой интерес общественности. Это значимое мероприятие привело к созданию композиции и романа "Yenilməz".

Ильгар Рагимов также выразил признательность корпорации BP, с которой был заключен меморандум о сотрудничестве с 2012 года, за поддержку в реализации проекта. Было отмечено, что с 1996 года, со дня создания НПКА, паралимпийцы приняли участие во множестве международных соревнованиях и шести Паралимпийских играх, добились большого количества наград, среди них семь паралимпийских победителей, из которых два паралимпийских чемпиона.

Гости мероприятия поздравили НПКА с юбилеем и пожелали дальнейших успехов паралимпийцам.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)