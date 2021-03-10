БАКУ /Trend Life/ - На 79-м году жизни скончался народный художник Азербайджана Мирнадир Зейналов, сообщили Trend Life в министерстве культуры.

Он родился 12 ноября 1942 года в поселке Бузовна. В 1963 году окончил Художественное училище имени Азима Азимзаде, а в 1973-м - факультет графики Московского полиграфического института (ныне - Московский государственный университет печати).

Мирнадир Зейналов - обладатель диплома Академии художеств СССР, полученного на Всесоюзной выставке молодых художников в Москве (1976 год). Его работа "Весенний сад" была удостоена бронзовой медали на Биеннале прикаспийских республик (Баку, 1989 год). Художник выставлялся в Москве, Киеве, Хьюстоне, Лос-Анджелесе и многих других городах мира.

Работы Мирнадира Зейналова хранятся в музеях и галереях как Азербайджана, так и зарубежных стран, а также в частных коллекциях.

Allah rəhmət eləsin!

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)