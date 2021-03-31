Картины Назима Мамедова, посвященные геноциду азербайджанцев в 1918 году (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея представила онлайн-выставку работ художника Назима Мамедова, посвящённую геноциду азербайджанцев 31 марта 1918 года, сообщили Trend Life в галереи.

Серия работ художника включает как графические, так и живописные произведения.

Напомним, что 30 марта 1918 года, помимо Баку, армяне совершили акты геноцида в Губинском, Шамахинском, Кюрдамирском, Сальянском, Лянкяранском и других уездах, 31 марта и 1-2 апреля 1918 года в Баку, а также в других городах и уездах Бакинской губернии кровопролитие приобрело массовый характер, армянскими бандформированиями было убито более 50 тысяч мирных жителей.

(Автор: Джани Бабаева )