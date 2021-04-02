В Южной Корее стартовал проект по пропаганде мультикультурализма, культуры и истории Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Сеуле с 1 апреля стартовали уроки-лекции по традициям мультикультурализма, культуре, языку, истории Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Объединения журналистов азербайджанской диаспоры (DFJD).

Главная цель проекта – широкая пропаганда национальных ценностей Азербайджана в Южной Корее, дальнейшее развитие культурных связей между странами.

Уроки-лекции будут проводиться дважды в неделю по два часа нашим соотечественником, директором департамента прав человека и культурного разнообразия Исполнительной власти Сеула Нихатом Халилзаде.

Отметим, что впервые в истории в апреле 2019 года молодой азербайджанец стал чиновником в Южной Корее.

Нихат Халилзаде родился в 1992 году в Масаллинском районе Азербайджана. Окончил университет "Кавказ" в Баку. Более 10 лет живет в Южной Корее - обучался корейскому языку в Университете Кемён, окончил бакалавриат Университета Ханянг и магистратуру Университета Сунгсиль. Специальность - компьютерная инженерия, İT-технологии. Является также директором Центра глобализма Гангнамского муниципалитета, советником по работе с иммигрантами министерства юстиции. Читал лекции об Азербайджане в 2011 году в представительстве UNESCO в Южной Корее, в 2014 году - в Сеульском центре молодежи, в 2015-м - в Государственной школе Кьюнгги и т.д.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)